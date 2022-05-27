Рейтинг@Mail.ru
Янукович предрек Украине потерю государственности - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/yanukovich-1791317390.html
Янукович предрек Украине потерю государственности
Янукович предрек Украине потерю государственности - РИА Новости, 27.05.2022
Янукович предрек Украине потерю государственности
Нынешняя политика Киева грозит стране потерей государственности, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. Обращение политика разместил в соцсетях его... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:39
2022-05-27T21:20
в мире
украина
владимир путин
россия
донбасс
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784863849_0:211:2855:1816_1920x0_80_0_0_fca1f43916fb0d5c3ffd0fbd59db182f.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА новости. Нынешняя политика Киева грозит стране потерей государственности, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. Обращение политика разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир.По его мнению, Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, поскольку состояние ее экономики не позволяет ей защищать свой суверенитет."Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан", — добавил онЯнукович отметил, что Польша помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда "в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой"."Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет ее к этому Запад, и Соединенные Штаты в том числе. Ничто не может длиться вечно, и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение", — предположил политикРоссия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В этих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
https://ria.ru/20220526/anneksiya-1790985587.html
украина
россия
донбасс
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784863849_77:0:2777:2025_1920x0_80_0_0_c48313a850c67a5ca03dc458806ef94d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс, европа
20:39 27.05.2022 (обновлено: 21:20 27.05.2022)
 
Янукович предрек Украине потерю государственности

Государственности Украины грозит полное уничтожение, заявил Янукович

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПресс-конференция Виктора Януковича
Пресс-конференция Виктора Януковича - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Пресс-конференция Виктора Януковича . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА новости. Нынешняя политика Киева грозит стране потерей государственности, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. Обращение политика разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир.

"Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны", написал Янукович.

По его мнению, Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, поскольку состояние ее экономики не позволяет ей защищать свой суверенитет.
"Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан", — добавил он
Янукович отметил, что Польша помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда "в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой".
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 08:00
Запад готовится предать Киев
"Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет ее к этому Запад, и Соединенные Штаты в том числе. Ничто не может длиться вечно, и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение", — предположил политик
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В этих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 22:13
На Западе заговорили о "мягкой аннексии Украины" Польшей
 
В миреУкраинаВладимир ПутинРоссияДонбассЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала