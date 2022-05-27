https://ria.ru/20220527/yanukovich-1791317390.html

Янукович предрек Украине потерю государственности

Янукович предрек Украине потерю государственности - РИА Новости, 27.05.2022

Янукович предрек Украине потерю государственности

Нынешняя политика Киева грозит стране потерей государственности, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. Обращение политика разместил в соцсетях его... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:39

2022-05-27T20:39

2022-05-27T21:20

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МОСКВА, 27 мая — РИА новости. Нынешняя политика Киева грозит стране потерей государственности, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. Обращение политика разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир.По его мнению, Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, поскольку состояние ее экономики не позволяет ей защищать свой суверенитет."Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан", — добавил онЯнукович отметил, что Польша помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда "в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой"."Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет ее к этому Запад, и Соединенные Штаты в том числе. Ничто не может длиться вечно, и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение", — предположил политикРоссия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В этих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220526/anneksiya-1790985587.html

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в мире, украина, владимир путин, россия, донбасс, европа