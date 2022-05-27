20:39 27.05.2022 (обновлено: 21:20 27.05.2022)
Янукович предрек Украине потерю государственности
Государственности Украины грозит полное уничтожение, заявил Янукович
Пресс-конференция Виктора Януковича . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА новости. Нынешняя политика Киева грозит стране потерей государственности, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович. Обращение политика разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир.
"Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны", — написал Янукович.
По его мнению, Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, поскольку состояние ее экономики не позволяет ей защищать свой суверенитет.
"Это и станет итогом реализации европейской мечты, за которую украинский народ якобы вышел на свой последний майдан", — добавил он
Янукович отметил, что Польша помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда "в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой".
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"Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет ее к этому Запад, и Соединенные Штаты в том числе. Ничто не может длиться вечно, и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение", — предположил политик
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины. В этих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.