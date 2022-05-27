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Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи - РИА Новости, 27.05.2022
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Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи
Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи - РИА Новости, 27.05.2022
Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи
Президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Салл надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:14
2022-05-27T14:14
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владимир путин
сочи
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Салл надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правительстве Сенегала."Встреча президентов Салла и Путина будет проводиться в Сочи", - сказал источник.Президент Сенегала заявил на прошлой неделе, что намерен посетить Москву и Киев в качестве председателя Африканского союза. По его словам, Африка работает над деэскалацией на Украине.
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в мире, россия, сенегал, москва, африканский союз, африка, владимир путин, сочи
14:14 27.05.2022
 
Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи

Председатель Африканского союза Маки Салл надеется встретиться с Путиным в Сочи

© AFP 2022 / Patrik StollarzПрезидент Сенегала Маки Салл в аэропорту Гамбурга
Президент Сенегала Маки Салл в аэропорту Гамбурга - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
Президент Сенегала Маки Салл в аэропорту Гамбурга . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Салл надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правительстве Сенегала.
"Встреча президентов Салла и Путина будет проводиться в Сочи", - сказал источник.
Президент Сенегала заявил на прошлой неделе, что намерен посетить Москву и Киев в качестве председателя Африканского союза. По его словам, Африка работает над деэскалацией на Украине.
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В миреРоссияСенегалМоскваАфриканский союзАфрикаВладимир ПутинСочи
 
 
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