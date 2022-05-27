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Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи
Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи - РИА Новости, 27.05.2022
Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи
Президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Салл надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:14
2022-05-27T14:14
2022-05-27T14:14
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Салл надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правительстве Сенегала."Встреча президентов Салла и Путина будет проводиться в Сочи", - сказал источник.Президент Сенегала заявил на прошлой неделе, что намерен посетить Москву и Киев в качестве председателя Африканского союза. По его словам, Африка работает над деэскалацией на Украине.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи
Председатель Африканского союза Маки Салл надеется встретиться с Путиным в Сочи