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Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи

Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи - РИА Новости, 27.05.2022

Председатель Африканского союза надеется встретиться с Путиным в Сочи

Президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Салл надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:14

2022-05-27T14:14

2022-05-27T14:14

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Салл надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правительстве Сенегала."Встреча президентов Салла и Путина будет проводиться в Сочи", - сказал источник.Президент Сенегала заявил на прошлой неделе, что намерен посетить Москву и Киев в качестве председателя Африканского союза. По его словам, Африка работает над деэскалацией на Украине.

https://ria.ru/20220525/bezopasnost-1790547669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сенегал, москва, африканский союз, африка, владимир путин, сочи