https://ria.ru/20220527/voz-1791159256.html

ВОЗ рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за оспы обезьян

ВОЗ рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за оспы обезьян - РИА Новости, 27.05.2022

ВОЗ рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:25

2022-05-27T14:25

2022-05-27T14:57

здоровье - общество

оспа обезьян

воз

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ЖЕНЕВА, 27 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств, сообщила директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан.По ее словам, странам необходимо применять адекватные меры реагирования на распространение оспы обезьян и прежде всего речь идет об отслеживании контактов заразившихся, а также их изоляции.При этом руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис отметила, что в организации не видят необходимости в массовой вакцинации из-за этой вспышки."Это состояние (оспа обезьян. — Прим. ред.) <…> передается главным образом при тесном физическом контакте, и поэтому отслеживание контактов, расследование и изоляция остаются основными способами контроля на данный момент", — заявила она.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220523/ospa-1790202061.html

https://ria.ru/20220526/ospa-1790833955.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, оспа обезьян, воз