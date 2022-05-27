https://ria.ru/20220527/voz-1791159256.html
ВОЗ рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за оспы обезьян
ВОЗ рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за оспы обезьян - РИА Новости, 27.05.2022
ВОЗ рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:25
2022-05-27T14:25
2022-05-27T14:57
здоровье - общество
оспа обезьян
воз
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ЖЕНЕВА, 27 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств, сообщила директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан.По ее словам, странам необходимо применять адекватные меры реагирования на распространение оспы обезьян и прежде всего речь идет об отслеживании контактов заразившихся, а также их изоляции.При этом руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис отметила, что в организации не видят необходимости в массовой вакцинации из-за этой вспышки."Это состояние (оспа обезьян. — Прим. ред.) <…> передается главным образом при тесном физическом контакте, и поэтому отслеживание контактов, расследование и изоляция остаются основными способами контроля на данный момент", — заявила она.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
https://ria.ru/20220523/ospa-1790202061.html
https://ria.ru/20220526/ospa-1790833955.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, оспа обезьян, воз
14:25 27.05.2022 (обновлено: 14:57 27.05.2022)
ВОЗ рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за оспы обезьян
ВОЗ не рекомендовала странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян
ЖЕНЕВА, 27 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств, сообщила директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан.
"Мы не рекомендуем вводить запреты или ограничения на поездки", — сказала она на брифинге.
По ее словам, странам необходимо применять адекватные меры реагирования на распространение оспы обезьян и прежде всего речь идет об отслеживании контактов заразившихся, а также их изоляции.
При этом руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис отметила, что в организации не видят необходимости в массовой вакцинации из-за этой вспышки.
"Это состояние (оспа обезьян. — Прим. ред.) <…> передается главным образом при тесном физическом контакте, и поэтому отслеживание контактов, расследование и изоляция остаются основными способами контроля на данный момент", — заявила она.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.
Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.