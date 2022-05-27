https://ria.ru/20220527/vossoedinenie-1791281074.html

Патриарх Кирилл приветствует воссоединение Македонской и Сербской церквей

Патриарх Кирилл приветствует воссоединение Македонской и Сербской церквей - РИА Новости, 27.05.2022

Патриарх Кирилл приветствует воссоединение Македонской и Сербской церквей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствует "важное историческое событие" – воссоединение Македонской православной церкви – Охридской архиепископии c... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:44

2022-05-27T18:44

2022-05-27T18:44

религия

николай балашов

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствует "важное историческое событие" – воссоединение Македонской православной церкви – Охридской архиепископии c Сербской православной церковью (СПЦ)."Я вас проинформирую о таком добром и важном историческом событии – восстановлении общения Сербского патриархата с Охридской архиепископией", - сказал в пятницу патриарх Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви, соответствующее видео выложено на сайте РПЦ.Патриарх отметил, что это было долгое разделение, которое "наконец-то уврачевано".Ранее заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил РИА Новости, что разделение было вызвано "неканонической автокефалией Македонской православной церкви", которая была в одностороннем порядке, без согласия Сербской церкви, провозглашена в 1967 году. По его словам, восстановление общения между Сербской и Македонской православными церквами - большое событие в жизни мирового православия.Ранее Архиерейский собор СПЦ признал каноничность Македонской православной церкви и заявил о восстановлении с ней богослужебного общения.

https://ria.ru/20220524/tserkov-1790383742.html

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николай балашов, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия