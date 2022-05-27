https://ria.ru/20220527/vooruzhenie-1791271300.html

Россия будет стараться не допустить гонки вооружений, заявили в МИД

Россия будет стараться не допустить гонки вооружений, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2022

Россия будет стараться не допустить гонки вооружений, заявили в МИД

Россия, на фоне продолжающегося расширения НАТО будет обеспечивать свою безопасность военно-техническими средствами, учитывая при этом необходимость не... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:20

2022-05-27T18:20

2022-05-27T18:20

александр грушко

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия, на фоне продолжающегося расширения НАТО будет обеспечивать свою безопасность военно-техническими средствами, учитывая при этом необходимость не допустить новой гонки вооружений, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Поскольку наши партнеры оказались глухи к нашим призывам, поскольку они оказались глухи к нашим предостережениям о том, что расширение НАТО будет не только разрушать европейскую безопасность, будет не только ослаблять региональную безопасность, но, в конечном счете, будет ослаблять и безопасность самого НАТО, - мы будем обеспечивать нашу безопасность военно-техническими средствами", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24"."У нас имеется достаточно широкий арсенал, чтобы на 100% гарантировать нашу обороноспособность и безопасность. В каждом конкретном случае мы будем действовать исходя из наших интересов и соразмерять наши действия прежде всего с имеющимися нашими возможностями и имея в виду, что в любом случае в интересах всех не допускать гонки вооружений и не допускать рисков эскалации", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20220523/deripaska-1790082346.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр грушко, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире