Россия будет стараться не допустить гонки вооружений, заявили в МИД
Грушко: Россия, реагируя на расширение НАТО, будет стараться не допустить гонки вооружений
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия, на фоне продолжающегося расширения НАТО будет обеспечивать свою безопасность военно-техническими средствами, учитывая при этом необходимость не допустить новой гонки вооружений, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Поскольку наши партнеры оказались глухи к нашим призывам, поскольку они оказались глухи к нашим предостережениям о том, что расширение НАТО будет не только разрушать европейскую безопасность, будет не только ослаблять региональную безопасность, но, в конечном счете, будет ослаблять и безопасность самого НАТО, - мы будем обеспечивать нашу безопасность военно-техническими средствами", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас имеется достаточно широкий арсенал, чтобы на 100% гарантировать нашу обороноспособность и безопасность. В каждом конкретном случае мы будем действовать исходя из наших интересов и соразмерять наши действия прежде всего с имеющимися нашими возможностями и имея в виду, что в любом случае в интересах всех не допускать гонки вооружений и не допускать рисков эскалации", - добавил Грушко.