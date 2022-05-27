Рейтинг@Mail.ru
Россия будет стараться не допустить гонки вооружений, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/vooruzhenie-1791271300.html
Россия будет стараться не допустить гонки вооружений, заявили в МИД
Россия будет стараться не допустить гонки вооружений, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2022
Россия будет стараться не допустить гонки вооружений, заявили в МИД
Россия, на фоне продолжающегося расширения НАТО будет обеспечивать свою безопасность военно-техническими средствами, учитывая при этом необходимость не... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:20
2022-05-27T18:20
александр грушко
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия, на фоне продолжающегося расширения НАТО будет обеспечивать свою безопасность военно-техническими средствами, учитывая при этом необходимость не допустить новой гонки вооружений, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Поскольку наши партнеры оказались глухи к нашим призывам, поскольку они оказались глухи к нашим предостережениям о том, что расширение НАТО будет не только разрушать европейскую безопасность, будет не только ослаблять региональную безопасность, но, в конечном счете, будет ослаблять и безопасность самого НАТО, - мы будем обеспечивать нашу безопасность военно-техническими средствами", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24"."У нас имеется достаточно широкий арсенал, чтобы на 100% гарантировать нашу обороноспособность и безопасность. В каждом конкретном случае мы будем действовать исходя из наших интересов и соразмерять наши действия прежде всего с имеющимися нашими возможностями и имея в виду, что в любом случае в интересах всех не допускать гонки вооружений и не допускать рисков эскалации", - добавил Грушко.
https://ria.ru/20220523/deripaska-1790082346.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр грушко, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
18:20 27.05.2022
 
Россия будет стараться не допустить гонки вооружений, заявили в МИД

Грушко: Россия, реагируя на расширение НАТО, будет стараться не допустить гонки вооружений

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия, на фоне продолжающегося расширения НАТО будет обеспечивать свою безопасность военно-техническими средствами, учитывая при этом необходимость не допустить новой гонки вооружений, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Поскольку наши партнеры оказались глухи к нашим призывам, поскольку они оказались глухи к нашим предостережениям о том, что расширение НАТО будет не только разрушать европейскую безопасность, будет не только ослаблять региональную безопасность, но, в конечном счете, будет ослаблять и безопасность самого НАТО, - мы будем обеспечивать нашу безопасность военно-техническими средствами", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас имеется достаточно широкий арсенал, чтобы на 100% гарантировать нашу обороноспособность и безопасность. В каждом конкретном случае мы будем действовать исходя из наших интересов и соразмерять наши действия прежде всего с имеющимися нашими возможностями и имея в виду, что в любом случае в интересах всех не допускать гонки вооружений и не допускать рисков эскалации", - добавил Грушко.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 09:27
Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и коллективном самоубийстве
 
Александр ГрушкоНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала