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США поставили Украине более 23,5 тысячи тонн вооружений - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/vooruzhenie-1791158497.html
США поставили Украине более 23,5 тысячи тонн вооружений
США поставили Украине более 23,5 тысячи тонн вооружений - РИА Новости, 27.05.2022
США поставили Украине более 23,5 тысячи тонн вооружений
Транспортное командование ВС США (USTRANSCOM) в свете российской спецоперации на Украине доставило в эту страну более 23,5 тысячи тонн вооружений и снаряжения,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:23
2022-05-27T14:23
специальная военная операция на украине
сергей лавров
владимир путин
украина
россия
европа
нато
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Транспортное командование ВС США (USTRANSCOM) в свете российской спецоперации на Украине доставило в эту страну более 23,5 тысячи тонн вооружений и снаряжения, сообщается в пресс-релизе командования.Россия ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Транспортное командование (USTRANSCOM) доставило в Украину более 52 миллионов фунтов оборудования для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении, согласно которому речь идет, в частности, о доставленных ракетах, артиллерии, танках, вертолетах и бронежилетах.Уточняется, что, среди прочего, сюда входят почти 24 тысячи противотанковых систем, 1033 систем ПВО, 1468 ракет, 90 артиллерийских систем, девять вертолетов, 33 радара, 7888 единиц стрелкового оружия, более 68 тысяч бронежилетов и около 49 тысяч касок.Кроме того, из США в Европу по воздуху были переброшены более 16 тысяч американских военнослужащих. Отмечается, что это было сделано с целью "заверить союзников" в поддержке и "сдержать российскую агрессию против НАТО, доведя общее количество американских военнослужащих в Европе примерно до 100 тысяч человек".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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сергей лавров, владимир путин, украина, россия, европа, нато, в мире, сша
14:23 27.05.2022
 
США поставили Украине более 23,5 тысячи тонн вооружений

Транспортное командование ВС США поставило Украине более 23,5 тысячи тонн вооружений

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Транспортное командование ВС США (USTRANSCOM) в свете российской спецоперации на Украине доставило в эту страну более 23,5 тысячи тонн вооружений и снаряжения, сообщается в пресс-релизе командования.
Россия ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 13:38Специальная военная операция на Украине
Шольц заявил, что поставки вооружений Украине поднимают этические вопросы
"Транспортное командование (USTRANSCOM) доставило в Украину более 52 миллионов фунтов оборудования для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении, согласно которому речь идет, в частности, о доставленных ракетах, артиллерии, танках, вертолетах и бронежилетах.
Уточняется, что, среди прочего, сюда входят почти 24 тысячи противотанковых систем, 1033 систем ПВО, 1468 ракет, 90 артиллерийских систем, девять вертолетов, 33 радара, 7888 единиц стрелкового оружия, более 68 тысяч бронежилетов и около 49 тысяч касок.
Кроме того, из США в Европу по воздуху были переброшены более 16 тысяч американских военнослужащих. Отмечается, что это было сделано с целью "заверить союзников" в поддержке и "сдержать российскую агрессию против НАТО, доведя общее количество американских военнослужащих в Европе примерно до 100 тысяч человек".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВладимир ПутинУкраинаРоссияЕвропаНАТОВ миреСША
 
 
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