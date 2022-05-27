https://ria.ru/20220527/vooruzhenie-1791158497.html

США поставили Украине более 23,5 тысячи тонн вооружений

США поставили Украине более 23,5 тысячи тонн вооружений - РИА Новости, 27.05.2022

США поставили Украине более 23,5 тысячи тонн вооружений

Транспортное командование ВС США (USTRANSCOM) в свете российской спецоперации на Украине доставило в эту страну более 23,5 тысячи тонн вооружений и снаряжения,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:23

2022-05-27T14:23

2022-05-27T14:23

специальная военная операция на украине

сергей лавров

владимир путин

украина

россия

европа

нато

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Транспортное командование ВС США (USTRANSCOM) в свете российской спецоперации на Украине доставило в эту страну более 23,5 тысячи тонн вооружений и снаряжения, сообщается в пресс-релизе командования.Россия ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Транспортное командование (USTRANSCOM) доставило в Украину более 52 миллионов фунтов оборудования для обеспечения безопасности", - говорится в сообщении, согласно которому речь идет, в частности, о доставленных ракетах, артиллерии, танках, вертолетах и бронежилетах.Уточняется, что, среди прочего, сюда входят почти 24 тысячи противотанковых систем, 1033 систем ПВО, 1468 ракет, 90 артиллерийских систем, девять вертолетов, 33 радара, 7888 единиц стрелкового оружия, более 68 тысяч бронежилетов и около 49 тысяч касок.Кроме того, из США в Европу по воздуху были переброшены более 16 тысяч американских военнослужащих. Отмечается, что это было сделано с целью "заверить союзников" в поддержке и "сдержать российскую агрессию против НАТО, доведя общее количество американских военнослужащих в Европе примерно до 100 тысяч человек".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791137830.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей лавров, владимир путин, украина, россия, европа, нато, в мире, сша