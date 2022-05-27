https://ria.ru/20220527/vodosnabzhenie-1791106340.html

Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы

Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы - РИА Новости, 27.05.2022

Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы

Горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний возобновлено в более 4,5 тысяч зданий Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:29

2022-05-27T12:29

2022-05-27T12:36

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний возобновлено в более 4,5 тысяч зданий Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В более 4,5 тысяч столичных зданий возобновлено горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний. Среди них почти 2 тысячи жилых домов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействованы 4,2 тысячи специалистов. Всего проверят системы теплоснабжения более 74 тысячах зданий, в их числе свыше 34 тысячах жилых домов. Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней.

https://ria.ru/20220526/voda-1790855034.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество