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Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы - РИА Новости, 27.05.2022
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Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы
Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы - РИА Новости, 27.05.2022
Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы
Горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний возобновлено в более 4,5 тысяч зданий Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:29
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний возобновлено в более 4,5 тысяч зданий Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В более 4,5 тысяч столичных зданий возобновлено горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний. Среди них почти 2 тысячи жилых домов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействованы 4,2 тысячи специалистов. Всего проверят системы теплоснабжения более 74 тысячах зданий, в их числе свыше 34 тысячах жилых домов. Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество
12:29 27.05.2022 (обновлено: 12:36 27.05.2022)
 

Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСчетчики воды
Счетчики воды - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний возобновлено в более 4,5 тысяч зданий Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В более 4,5 тысяч столичных зданий возобновлено горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний. Среди них почти 2 тысячи жилых домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах задействованы 4,2 тысячи специалистов. Всего проверят системы теплоснабжения более 74 тысячах зданий, в их числе свыше 34 тысячах жилых домов. Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней.
"Узнать, когда в вашем доме будет отключена горячая вода, можно на портале mos.ru, на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru, в мобильном приложении "Моя Москва" или в Едином диспетчерском центре по телефону: +7 (495) 539-53-53. Профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируем завершить до конца лета", - дополняется в сообщении.
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