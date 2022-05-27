https://ria.ru/20220527/vodosnabzhenie-1791106340.html
Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы
Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы - РИА Новости, 27.05.2022
Горячее водоснабжение возобновлено в более чем 4,5 тысячи зданий Москвы
Горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний возобновлено в более 4,5 тысяч зданий Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:29
2022-05-27T12:29
2022-05-27T12:36
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний возобновлено в более 4,5 тысяч зданий Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В более 4,5 тысяч столичных зданий возобновлено горячее водоснабжение после проведения гидравлических испытаний. Среди них почти 2 тысячи жилых домов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействованы 4,2 тысячи специалистов. Всего проверят системы теплоснабжения более 74 тысячах зданий, в их числе свыше 34 тысячах жилых домов. Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество