https://ria.ru/20220527/vlasti-1791132404.html

Красноярские власти помогут предпринимателям в проектах по импортозамещению

Красноярские власти помогут предпринимателям в проектах по импортозамещению - РИА Новости, 27.05.2022

Красноярские власти помогут предпринимателям в проектах по импортозамещению

Красноярские власти помогут предпринимателям, работающим в направлении импортозамещения, на эти цели региональный фонд развития промышленности выделит 1... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:26

2022-05-27T13:26

2022-05-27T13:26

экономика

александр усс

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Красноярские власти помогут предпринимателям, работающим в направлении импортозамещения, на эти цели региональный фонд развития промышленности выделит 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба губернатора.Региональный фонд развития промышленности... будет поддерживать в том числе проекты, направленные на замещение иностранной продукции. Капитализация фонда составит 1 миллиард рублей поддержки", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что региональный фонд создан по поручению губернатора Александра Усса.

https://ria.ru/20220526/proizvodstvo-1790957048.html

россия

красноярский край

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экономика, александр усс, россия, красноярский край