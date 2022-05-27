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Красноярские власти помогут предпринимателям в проектах по импортозамещению
Красноярские власти помогут предпринимателям в проектах по импортозамещению - РИА Новости, 27.05.2022
Красноярские власти помогут предпринимателям в проектах по импортозамещению
Красноярские власти помогут предпринимателям, работающим в направлении импортозамещения, на эти цели региональный фонд развития промышленности выделит 1... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:26
2022-05-27T13:26
2022-05-27T13:26
экономика
александр усс
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Красноярские власти помогут предпринимателям, работающим в направлении импортозамещения, на эти цели региональный фонд развития промышленности выделит 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба губернатора.Региональный фонд развития промышленности... будет поддерживать в том числе проекты, направленные на замещение иностранной продукции. Капитализация фонда составит 1 миллиард рублей поддержки", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что региональный фонд создан по поручению губернатора Александра Усса.
https://ria.ru/20220526/proizvodstvo-1790957048.html
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экономика, александр усс, россия, красноярский край
Красноярские власти помогут предпринимателям в проектах по импортозамещению
Красноярские власти выделят миллиард рублей на проекты по импортозамещению