https://ria.ru/20220527/vivarte-1791079276.html

В Третьяковке открывается фестиваль камерной музыки VIVARTE

В Третьяковке открывается фестиваль камерной музыки VIVARTE - РИА Новости, 27.05.2022

В Третьяковке открывается фестиваль камерной музыки VIVARTE

в Третьяковской галерее открывается VII Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE, сообщает пресс-служба музея. В этом году он посвящен 150-летию со дня... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:41

2022-05-27T12:41

2022-05-27T12:41

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. в Третьяковской галерее открывается VII Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE, сообщает пресс-служба музея. В этом году он посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева. По традиции все три фестивальных вечера проведут во Врубелевском зале.На открытии пройдет предпремьерный показ спектакля по пьесе Марии Дружининой "Завтрак с Дягилевым". Режиссер — Павел Сеплярский. В постановке задействованы Вадик Королев, Леонид Семенов и другие. Театральный формат в программе фестиваля появляется впервые. Также концерты будут сопровождаться "выставкой одной картины" из собрания галереи. На смотре представят афишу "Русских балетов Сергея Дягилева", театральный эскиз и уникальный костюм к опере "Золотой петушок". Программа второго концерта, который пройдет 28 мая, составлена из произведений композиторов, в той или иной мере работавших с Дягилевым в Париже. Финальный день смотра, 29 мая, откроет соната Антонио Вивальди. Продолжат программу три произведения для гитары соло, написанные сотрудничавшими с дягилевской труппой композиторами. Это Мануэль де Фалья, Жорж Орик и Дариюс Мийо, а также Сергей Прокофьев. Закрывает программу этюд для 23 солирующих струнных "Метаморфозы" Рихарда Штрауса.Фестиваль VIVARTE откроет череду дягилевских событий в Третьяковской галерее. Осенью 2022 года музей отметит юбилей импресарио выставкой "Дягилев. Генеральная репетиция". "Проект станет "генеральной репетицией" именного зала Дягилева, который планируется открыть в постоянной экспозиции Новой Третьяковки", — поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220331/dyagilev-1780631035.html

https://ria.ru/20220525/tretyakovka-1790599663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, третьяковская галерея, музыка, музеи, искусство, сергей дягилев, сергей прокофьев, париж, москва