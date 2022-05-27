https://ria.ru/20220527/veto-1790999505.html

Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР

Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР - РИА Новости, 27.05.2022

Россия и Китай наложили вето на проект США о санкциях против КНДР

Россия и Китай наложили вето в Совбезе Организации объединенных наций на проект резолюции США об усилении санкций против КНДР, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:03

2022-05-27T00:03

2022-05-27T01:04

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ООН, 27 мая — РИА Новости. Россия и Китай наложили вето в Совбезе Организации объединенных наций на проект резолюции США об усилении санкций против КНДР, передает корреспондент РИА Новости.За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН.В резолюции говорилось, что Совбез самым решительным образом осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный КНДР 24 марта, а также серию других недавних тестов баллистических ракет в Северной Корее.Проект ссылался на текст резолюции 2397 от 2017 года, в котором говорилось: если КНДР проведет новое ядерное испытание или пуск баллистической ракеты, способной доставить заряд на межконтинентальную дальность, либо испытание, ведущее к разработке такой ракеты, Совет Безопасности примет меры для дальнейшего ограничения экспорта нефти в Северную Корею.Авторы заблокированной сегодня резолюции предлагали снизить объем допустимой поставки сырой нефти Пхеньяну. Если до этого СБ ООН разрешал поставлять Северной Корее в течение года четыре миллиона баррелей, или 525 тысяч тонн сырой нефти, то нынешний проект сокращал этот объем до трех миллионов баррелей или 393 750 тонн.Ранее Совбез позволял в течение года экспортировать в КНДР до 500 тысяч баррелей продуктов переработки нефти в год (включая дизельное топливо и керосин), то в новом документе предлагалось снизить объем до 375 тысяч баррелей или 46 875 тонн.В случае принятия резолюции Северная Корея должна была бы прекратить экспорт минерального топлива, нефтепродуктов и продуктов их перегонки, битумных веществ, минерального воска, часов и запчастей для них. Все государства должны были бы запретить закупку этих предметов из КНДР.В тексте также говорилось, что все государства — члены ООН должны прекратить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Северной Корее всего табака и табачных изделий. Помимо этого, проект резолюции запрещал закупку у КНДР или содействие закупке услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиями.Кроме того, в тексте предлагалось заморозить активы и ввести запрет на поездки Ким Су Иля. Авторы утверждают, что это "находящийся во Вьетнаме представитель Департамента военной промышленности, который занимается надзором за разработкой баллистических ракет КНДР".Также составители резолюции призывали заморозить активы северокорейской киберструктуры Lazarus Group и двух компаний: Korea Namgang Trading Corporation и Haegumgang Trading Corporation.

https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790907990.html

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791000564.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, пхеньян, вьетнам, совет безопасности оон, оон, китай