https://ria.ru/20220527/verbovka-1791083632.html

Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине

Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине - РИА Новости, 27.05.2022

Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине

Загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся там афганских граждан для участия в боевых действиях на стороне киевского... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:43

2022-05-27T11:43

2022-05-27T11:46

специальная военная операция на украине

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турция

иран

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афганистан

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся там афганских граждан для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник."По имеющимся данным, загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся в ИРИ граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - рассказал он.По словам собеседника агентства, "им оказывается содействие в выезде в Турцию и потом на Украину, оформляются необходимые документы".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790395537.html

турция

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афганистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, иран, украина, афганистан