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Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/verbovka-1791083632.html
Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине
Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине - РИА Новости, 27.05.2022
Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине
Загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся там афганских граждан для участия в боевых действиях на стороне киевского... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:43
2022-05-27T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
турция
иран
украина
афганистан
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся там афганских граждан для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник."По имеющимся данным, загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся в ИРИ граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - рассказал он.По словам собеседника агентства, "им оказывается содействие в выезде в Турцию и потом на Украину, оформляются необходимые документы".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790395537.html
турция
иран
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в мире, турция, иран, украина, афганистан
11:43 27.05.2022 (обновлено: 11:46 27.05.2022)
 
Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине

Источник: загранучреждения Турции в Иране вербуют граждан Афганистана на Украину

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкий флаг на военной технике
Турецкий флаг на военной технике - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкий флаг на военной технике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся там афганских граждан для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник.
"По имеющимся данным, загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся в ИРИ граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - рассказал он.
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24 мая, 14:14Специальная военная операция на Украине
В Ростовской области задержали вербовщика в украинские нацбаты
По словам собеседника агентства, "им оказывается содействие в выезде в Турцию и потом на Украину, оформляются необходимые документы".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияИранУкраинаАфганистан
 
 
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