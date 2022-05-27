https://ria.ru/20220527/verbovka-1791083632.html
Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине
Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине - РИА Новости, 27.05.2022
Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине
Загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся там афганских граждан для участия в боевых действиях на стороне киевского... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:43
2022-05-27T11:43
2022-05-27T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
турция
иран
украина
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151308/51/1513085137_0:155:2400:1505_1920x0_80_0_0_23c2e557469eb7b834b20caf142a4062.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся там афганских граждан для участия в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщил в пятницу РИА Новости дипломатический источник."По имеющимся данным, загранучреждения Турции в Иране по указанию Анкары осуществляют вербовку находящихся в ИРИ граждан Афганистана для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - рассказал он.По словам собеседника агентства, "им оказывается содействие в выезде в Турцию и потом на Украину, оформляются необходимые документы".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220524/zaderzhanie-1790395537.html
турция
иран
украина
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151308/51/1513085137_94:0:2307:1660_1920x0_80_0_0_f95eb652a3f60df3bfc8c39c466ca4b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, иран, украина, афганистан
11:43 27.05.2022 (обновлено: 11:46 27.05.2022)
Источник: Турция вербует граждан Афганистана для боевых действий на Украине
Источник: загранучреждения Турции в Иране вербуют граждан Афганистана на Украину