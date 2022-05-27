https://ria.ru/20220527/venesuela-1791188121.html

Москва приветствует диалог властей и оппозиции в Венесуэле, заявили в МИД

Москва приветствует диалог властей и оппозиции в Венесуэле, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2022

Москва приветствует диалог властей и оппозиции в Венесуэле, заявили в МИД

В Москве приветствуют сигналы о готовности к возобновлению диалога между правительством и оппозицией в Венесуэле, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:31

2022-05-27T15:31

2022-05-27T15:31

в мире

венесуэла

николас мадуро

хуан гуаидо

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве приветствуют сигналы о готовности к возобновлению диалога между правительством и оппозицией в Венесуэле, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."В последнее время в Венесуэле вновь прозвучали сигналы о готовности к возобновлению диалога. В Москве их приветствуют. Мы готовы к дальнейшему участию в его международном сопровождении в том формате, который будет приемлемым и комфортным для венесуэльских сторон. Россия неизменно выступает в поддержку поиска решений существующих в этой стране проблем самими венесуэльцами путем диалога между ними без деструктивного вмешательства извне... Мы неизменно поддерживали участников переговоров в законном и конструктивном стремлении поиска взаимоприемлемых договоренностей", - подчеркнули в МИД РФ.В российском министерстве отметили, что общение как с правительством Венесуэлы, так и с оппозиционными политиками свидетельствовало об их доверии к России как к надежному международному партнеру. "Такое отношение нашло отражение в подписанном в августе 2021 года в Мехико меморандуме, где роль России в рамках начатого в мексиканской столице международного сопровождения процесса межвенесуэльского диалога была четко зафиксирована", - напомнили в МИД РФ.При этом в российском министерстве добавили, что запущенный в прошлом году "мексиканский формат" забуксовал из-за провокационных действий США в отношении венесуэльского бизнесмена и политика Алекса Сааба, включенного Каракасом в состав своей официальной делегации.Переговоры властей Венесуэлы с правой оппозицией в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о возобновлении и расширении переговоров с оппозицией в марте 2022 года, однако никакой публичной информации об этом процессе не появлялось. Встреча представителей политических сил прошла почти немедленно после решения Соединенных Штатов Америки одобрить возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы. Этот шаг, как объяснили в госдепартаменте США, сделан навстречу намерению правительства Венесуэлы вернуться к переговорам.Итоги переговоров политических сил Венесуэлы в США называют основой для дальнейших решений по ослаблению или ужесточению санкционной политики в отношении Каракаса.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.

https://ria.ru/20220525/osuzhdenie-1790522703.html

https://ria.ru/20220520/oruzhie-1789635626.html

https://ria.ru/20220518/venesuela-1789144356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венесуэла, николас мадуро, хуан гуаидо, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова