Рейтинг@Mail.ru
Москва приветствует диалог властей и оппозиции в Венесуэле, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/venesuela-1791188121.html
Москва приветствует диалог властей и оппозиции в Венесуэле, заявили в МИД
Москва приветствует диалог властей и оппозиции в Венесуэле, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2022
Москва приветствует диалог властей и оппозиции в Венесуэле, заявили в МИД
В Москве приветствуют сигналы о готовности к возобновлению диалога между правительством и оппозицией в Венесуэле, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:31
2022-05-27T15:31
в мире
венесуэла
николас мадуро
хуан гуаидо
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_42bfaff2656123350fa571a18393bccc.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве приветствуют сигналы о готовности к возобновлению диалога между правительством и оппозицией в Венесуэле, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."В последнее время в Венесуэле вновь прозвучали сигналы о готовности к возобновлению диалога. В Москве их приветствуют. Мы готовы к дальнейшему участию в его международном сопровождении в том формате, который будет приемлемым и комфортным для венесуэльских сторон. Россия неизменно выступает в поддержку поиска решений существующих в этой стране проблем самими венесуэльцами путем диалога между ними без деструктивного вмешательства извне... Мы неизменно поддерживали участников переговоров в законном и конструктивном стремлении поиска взаимоприемлемых договоренностей", - подчеркнули в МИД РФ.В российском министерстве отметили, что общение как с правительством Венесуэлы, так и с оппозиционными политиками свидетельствовало об их доверии к России как к надежному международному партнеру. "Такое отношение нашло отражение в подписанном в августе 2021 года в Мехико меморандуме, где роль России в рамках начатого в мексиканской столице международного сопровождения процесса межвенесуэльского диалога была четко зафиксирована", - напомнили в МИД РФ.При этом в российском министерстве добавили, что запущенный в прошлом году "мексиканский формат" забуксовал из-за провокационных действий США в отношении венесуэльского бизнесмена и политика Алекса Сааба, включенного Каракасом в состав своей официальной делегации.Переговоры властей Венесуэлы с правой оппозицией в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о возобновлении и расширении переговоров с оппозицией в марте 2022 года, однако никакой публичной информации об этом процессе не появлялось. Встреча представителей политических сил прошла почти немедленно после решения Соединенных Штатов Америки одобрить возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы. Этот шаг, как объяснили в госдепартаменте США, сделан навстречу намерению правительства Венесуэлы вернуться к переговорам.Итоги переговоров политических сил Венесуэлы в США называют основой для дальнейших решений по ослаблению или ужесточению санкционной политики в отношении Каракаса.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.
https://ria.ru/20220525/osuzhdenie-1790522703.html
https://ria.ru/20220520/oruzhie-1789635626.html
https://ria.ru/20220518/venesuela-1789144356.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_036e2b903a3a48a8ca24c27f75b389ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, николас мадуро, хуан гуаидо, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:31 27.05.2022
 
Москва приветствует диалог властей и оппозиции в Венесуэле, заявили в МИД

Захарова: В Москве приветствуют возобновление диалога властей и оппозиции в Венесуэле

© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Москве приветствуют сигналы о готовности к возобновлению диалога между правительством и оппозицией в Венесуэле, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"В последнее время в Венесуэле вновь прозвучали сигналы о готовности к возобновлению диалога. В Москве их приветствуют. Мы готовы к дальнейшему участию в его международном сопровождении в том формате, который будет приемлемым и комфортным для венесуэльских сторон. Россия неизменно выступает в поддержку поиска решений существующих в этой стране проблем самими венесуэльцами путем диалога между ними без деструктивного вмешательства извне... Мы неизменно поддерживали участников переговоров в законном и конструктивном стремлении поиска взаимоприемлемых договоренностей", - подчеркнули в МИД РФ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 03:30
Мадуро осудил намерение США исключить участие Венесуэлы в Саммите Америк
В российском министерстве отметили, что общение как с правительством Венесуэлы, так и с оппозиционными политиками свидетельствовало об их доверии к России как к надежному международному партнеру. "Такое отношение нашло отражение в подписанном в августе 2021 года в Мехико меморандуме, где роль России в рамках начатого в мексиканской столице международного сопровождения процесса межвенесуэльского диалога была четко зафиксирована", - напомнили в МИД РФ.
При этом в российском министерстве добавили, что запущенный в прошлом году "мексиканский формат" забуксовал из-за провокационных действий США в отношении венесуэльского бизнесмена и политика Алекса Сааба, включенного Каракасом в состав своей официальной делегации.
Переговоры властей Венесуэлы с правой оппозицией в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре 2021 года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
20 мая, 04:50
Оружие из США служит созданию нерегулярных армий, заявили в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о возобновлении и расширении переговоров с оппозицией в марте 2022 года, однако никакой публичной информации об этом процессе не появлялось. Встреча представителей политических сил прошла почти немедленно после решения Соединенных Штатов Америки одобрить возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы. Этот шаг, как объяснили в госдепартаменте США, сделан навстречу намерению правительства Венесуэлы вернуться к переговорам.
Итоги переговоров политических сил Венесуэлы в США называют основой для дальнейших решений по ослаблению или ужесточению санкционной политики в отношении Каракаса.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 02:44
Власти Венесуэлы возобновили переговоры с оппозицией
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроХуан ГуаидоСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала