https://ria.ru/20220527/upts-1791255367.html

Во Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ

Во Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ - РИА Новости, 27.05.2022

Во Львовской области запретили деятельность канонической УПЦ

Власти Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви, сообщается в пятницу на сайте Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:52

2022-05-27T17:52

2022-05-27T17:52

религия

религия

украина

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Власти Львовской области запретили деятельность канонической Украинской православной церкви, сообщается в пятницу на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата."26 мая На заседании Стрыйского городского совета депутаты приняли решение о запрете деятельности Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.По словам местных чиновников, причиной запрета стал инцидент, который случился 22 мая, когда во время богослужения неизвестные облили зеленкой протоиерея Владимира Мандзюка.Также депутаты Стрыйского горсовета обратились в Верховную Раду Украины с просьбой одобрить законопроекты о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви на территории страны, сообщает синодальный отдел.Священника города Стрый во Львовской области Украины неизвестные облили зеленкой во время литургии, сообщил 23 мая информационно-просветительский отдел УПЦ Московского патриархата со ссылкой на сообщение его дочери в соцсети.В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской Православной Церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220526/khram-1790902620.html

https://ria.ru/20220423/provokatsiii-1785116837.html

https://ria.ru/20220412/stela-1783039893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

религия, украина, львовская область, украинская православная церковь, московский патриархат, россия, в мире