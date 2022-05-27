https://ria.ru/20220527/ukraina-1791306366.html
Собор Украинской православной церкви объявил о независимости
Собор Украинской православной церкви объявил о независимости - РИА Новости, 27.05.2022
Собор Украинской православной церкви объявил о независимости
Собор канонической Украинской православной церкви объявил о самостоятельности и независимости, сообщается на сайте УПЦ."Собор принял соответствующие дополнения... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:04
2022-05-27T20:04
2022-05-27T23:19
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Собор канонической Украинской православной церкви объявил о самостоятельности и независимости, сообщается на сайте УПЦ."Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви", — говорится в опубликованном на ее сайте постановлении Собора.Помимо этого, там отмечается, что Собор не согласен с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине.Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что в РПЦ не получали обращений от канонической Украинской церкви."Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития", — сказал он.Ранее другая структура — раскольническая "Православная церковь Украины" — обратилась к Константинопольскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с просьбой лишить престола патриарха Кирилла.Патриарх Кирилл неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине. Он подчеркивал, что конфликт между странами разжигают внешние силы, которые пытаются разделить один народ. Из-за этого священники некоторых епархий УПЦ (самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата) отказались от его упоминания в молитвах.Ранее ПЦУ призвала УПЦ к диалогу и отделению от российского патриархата.В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ томос об автокефалии. Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/religiya-1789921097.html
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украина, россия, киев, украинская православная церковь, русская православная церковь
20:04 27.05.2022 (обновлено: 23:19 27.05.2022)
Собор Украинской православной церкви объявил о независимости
Собор Украинской православной церкви объявил о независимости
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Собор канонической Украинской православной церкви объявил о самостоятельности и независимости, сообщается на сайте УПЦ.
"Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви", — говорится в опубликованном на ее сайте постановлении Собора.
Помимо этого, там отмечается, что Собор не согласен с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что в РПЦ не получали обращений от канонической Украинской церкви.
"Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета. Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития", — сказал он.
Ранее другая структура — раскольническая "Православная церковь Украины" — обратилась к Константинопольскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с просьбой лишить престола патриарха Кирилла.
Патриарх Кирилл
неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине
. Он подчеркивал, что конфликт между странами разжигают внешние силы, которые пытаются разделить один народ. Из-за этого священники некоторых епархий УПЦ (самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата
) отказались от его упоминания в молитвах.
Ранее ПЦУ призвала УПЦ к диалогу и отделению от российского патриархата.
В последнее время на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны националистов. Кроме того, в марте в Раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества. На это в Русской православной церкви
заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко
в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата
в конце 2018 года на Объединительном соборе в Киеве
, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат
предоставил ПЦУ томос об автокефалии. Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.