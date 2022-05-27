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США принуждают Запад сбрасывать Украине советское оружие, заявил МИД России - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791270154.html
США принуждают Запад сбрасывать Украине советское оружие, заявил МИД России
США принуждают Запад сбрасывать Украине советское оружие, заявил МИД России - РИА Новости, 27.05.2022
США принуждают Запад сбрасывать Украине советское оружие, заявил МИД России
Западные страны по принуждению США сбрасывают киевскому режиму вооружения, произведенные в СССР, нет сомнений, что Вашингтон будет принуждать союзников закупать РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:17
2022-05-27T18:25
специальная военная операция на украине
сша
украина
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западные страны по принуждению США сбрасывают киевскому режиму вооружения, произведенные в СССР, нет сомнений, что Вашингтон будет принуждать союзников закупать дорогостоящее американское вооружение, такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко."Есть еще один дополнительный аспект, связанный с тем, что в свете событий на Украине западные страны опять же по принуждению США сбрасывают украинскому режиму вооружения, произведенные в СССР", - сказал он в эфире канала "Россия-24".Грушко продолжил, что "на сегодняшний день стоит задача возмещения этих вооружений, новых военных закупок, а я напомню о том, что по натовским критериям 20% от военных расходов должно уходить, как раз, на закупку новых, современных вооружений". "И нет сомнений никаких в том, что США воспользуются сполна этой ситуацией и будут принуждать своих союзников закупать дорогостоящие американские вооружения, тем самым, еще больше укрепляя зависимость этих государств от США", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220426/slovakiya-1785422497.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html
сша
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сша, украина, в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, ситуация в днр и лнр
18:17 27.05.2022 (обновлено: 18:25 27.05.2022)
 
США принуждают Запад сбрасывать Украине советское оружие, заявил МИД России

Замглавы МИД Грушко: страны Запада по принуждению США сбрасывают Украине советское оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западные страны по принуждению США сбрасывают киевскому режиму вооружения, произведенные в СССР, нет сомнений, что Вашингтон будет принуждать союзников закупать дорогостоящее американское вооружение, такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Есть еще один дополнительный аспект, связанный с тем, что в свете событий на Украине западные страны опять же по принуждению США сбрасывают украинскому режиму вооружения, произведенные в СССР", - сказал он в эфире канала "Россия-24".
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Грушко продолжил, что "на сегодняшний день стоит задача возмещения этих вооружений, новых военных закупок, а я напомню о том, что по натовским критериям 20% от военных расходов должно уходить, как раз, на закупку новых, современных вооружений". "И нет сомнений никаких в том, что США воспользуются сполна этой ситуацией и будут принуждать своих союзников закупать дорогостоящие американские вооружения, тем самым, еще больше укрепляя зависимость этих государств от США", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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