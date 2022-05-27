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Британия готова активно участвовать в послевоенном обновлении Украины - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791227279.html
Британия готова активно участвовать в послевоенном обновлении Украины
Британия готова активно участвовать в послевоенном обновлении Украины - РИА Новости, 27.05.2022
Британия готова активно участвовать в послевоенном обновлении Украины
Великобритания примет самое активное участие в послевоенном обновлении Украины, а пока стремится помогать ей поставками военной техники, заявила в пятницу глава РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:47
2022-05-27T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
владимир путин
россия
нато
мид чехии
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ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Великобритания примет самое активное участие в послевоенном обновлении Украины, а пока стремится помогать ей поставками военной техники, заявила в пятницу глава МИД Великобритании Лиз Трасс."Великобритания намерена принять самое активное участие в послевоенном обновлении Украины. Для этого необходимо создать новый вариант "плана Маршалла". Пока же мы стремимся помочь Украине поставками военной техники", - сказала Трасс в Праге, где она находится с визитом.По словам главы британского МИД, странам Запада необходимо сделать все необходимое для победы Украины в ее нынешнем конфликте с Россией. "Необходимо сделать все необходимое для победы Украины. В противном случае страны Запада не смогут чувствовать себя в безопасности", - сказала Трасс.В свою очередь глава МИД Чехии Ян Липаский напомнил, что его страна одной из первых начала поставлять украинскому правительству разнообразную военную технику.Оба министра высказались в поддержку усилиям властей Финляндии и Швеции по вступлению в состав НАТО.Глава британского МИД приглашена в Прагу для участия в мероприятиях по случаю 80-летия операции "Антропоид", в ходе которой чехословацкие парашютисты провели успешную операцию по ликвидации начальника Главного управления имперской безопасности, заместителя (исполняющего обязанности) имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Подготовка к операции проходила на территории Великобритании.План Маршалла, известный также под официальным названием "Программа восстановления Европы", представлял собой программу помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
https://ria.ru/20220520/kanada-1789766073.html
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в мире, великобритания, украина, владимир путин, россия, нато, мид чехии
16:47 27.05.2022
 
Британия готова активно участвовать в послевоенном обновлении Украины

Глава МИД: Британия готова активно участвовать в послевоенном обновлении Украины

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Великобритания примет самое активное участие в послевоенном обновлении Украины, а пока стремится помогать ей поставками военной техники, заявила в пятницу глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Великобритания намерена принять самое активное участие в послевоенном обновлении Украины. Для этого необходимо создать новый вариант "плана Маршалла". Пока же мы стремимся помочь Украине поставками военной техники", - сказала Трасс в Праге, где она находится с визитом.
По словам главы британского МИД, странам Запада необходимо сделать все необходимое для победы Украины в ее нынешнем конфликте с Россией. "Необходимо сделать все необходимое для победы Украины. В противном случае страны Запада не смогут чувствовать себя в безопасности", - сказала Трасс.
В свою очередь глава МИД Чехии Ян Липаский напомнил, что его страна одной из первых начала поставлять украинскому правительству разнообразную военную технику.
Оба министра высказались в поддержку усилиям властей Финляндии и Швеции по вступлению в состав НАТО.
Флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 08:00
Запад готовится предать Киев
Глава британского МИД приглашена в Прагу для участия в мероприятиях по случаю 80-летия операции "Антропоид", в ходе которой чехословацкие парашютисты провели успешную операцию по ликвидации начальника Главного управления имперской безопасности, заместителя (исполняющего обязанности) имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Подготовка к операции проходила на территории Великобритании.
План Маршалла, известный также под официальным названием "Программа восстановления Европы", представлял собой программу помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 16:21Специальная военная операция на Украине
Канада намерена использовать российские активы для восстановления Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаВладимир ПутинРоссияНАТОМИД Чехии
 
 
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