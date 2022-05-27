Британия готова активно участвовать в послевоенном обновлении Украины
Глава МИД: Британия готова активно участвовать в послевоенном обновлении Украины
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Великобритания примет самое активное участие в послевоенном обновлении Украины, а пока стремится помогать ей поставками военной техники, заявила в пятницу глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
По словам главы британского МИД, странам Запада необходимо сделать все необходимое для победы Украины в ее нынешнем конфликте с Россией. "Необходимо сделать все необходимое для победы Украины. В противном случае страны Запада не смогут чувствовать себя в безопасности", - сказала Трасс.
В свою очередь глава МИД Чехии Ян Липаский напомнил, что его страна одной из первых начала поставлять украинскому правительству разнообразную военную технику.
Вчера, 08:00Запад готовится предать Киев
Глава британского МИД приглашена в Прагу для участия в мероприятиях по случаю 80-летия операции "Антропоид", в ходе которой чехословацкие парашютисты провели успешную операцию по ликвидации начальника Главного управления имперской безопасности, заместителя (исполняющего обязанности) имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Подготовка к операции проходила на территории Великобритании.
План Маршалла, известный также под официальным названием "Программа восстановления Европы", представлял собой программу помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.