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Омбудсмен: учителей на Украине вынуждают уходить в бесплатные отпуска - РИА Новости, 27.05.2022
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Омбудсмен: учителей на Украине вынуждают уходить в бесплатные отпуска
Омбудсмен: учителей на Украине вынуждают уходить в бесплатные отпуска - РИА Новости, 27.05.2022
Омбудсмен: учителей на Украине вынуждают уходить в бесплатные отпуска
Учителей на Украине заставляют уходить в бесплатный отпуск, угрожая увольнением, заявил в пятницу украинский омбудсмен по образованию Сергей Горбачев. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:46
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украина
учителя
бюджет
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Учителей на Украине заставляют уходить в бесплатный отпуск, угрожая увольнением, заявил в пятницу украинский омбудсмен по образованию Сергей Горбачев.Он добавил, что учителя, вынужденные устраиваться на новую работу после увольнения, могут и не вернуться к преподаванию. Руководители, принимающие решения об увольнении учителей, "уничтожают систему образования", считает Горбачев.
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украина, учителя, бюджет
14:46 27.05.2022 (обновлено: 14:48 27.05.2022)
 
Омбудсмен: учителей на Украине вынуждают уходить в бесплатные отпуска

Горбачев: украинских учителей заставляют уходить в бесплатные отпуска, угрожая увольнением

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУчитель в пустом классе
Учитель в пустом классе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Учитель в пустом классе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Учителей на Украине заставляют уходить в бесплатный отпуск, угрожая увольнением, заявил в пятницу украинский омбудсмен по образованию Сергей Горбачев.

"Очень большие проблемы с бюджетом... Во многих городах, в Киеве, например, учителей заставляют писать заявления (об отпуске - ред.) за собственный счет, мотивируя тем, что нет средств. А если нет заявления, то угрожают уволить", - заявил Горбачев в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что учителя, вынужденные устраиваться на новую работу после увольнения, могут и не вернуться к преподаванию. Руководители, принимающие решения об увольнении учителей, "уничтожают систему образования", считает Горбачев.
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