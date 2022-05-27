https://ria.ru/20220527/ukraina-1791169264.html

Омбудсмен: учителей на Украине вынуждают уходить в бесплатные отпуска

Омбудсмен: учителей на Украине вынуждают уходить в бесплатные отпуска - РИА Новости, 27.05.2022

Омбудсмен: учителей на Украине вынуждают уходить в бесплатные отпуска

Учителей на Украине заставляют уходить в бесплатный отпуск, угрожая увольнением, заявил в пятницу украинский омбудсмен по образованию Сергей Горбачев. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:46

2022-05-27T14:46

2022-05-27T14:48

украина

учителя

бюджет

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Учителей на Украине заставляют уходить в бесплатный отпуск, угрожая увольнением, заявил в пятницу украинский омбудсмен по образованию Сергей Горбачев.Он добавил, что учителя, вынужденные устраиваться на новую работу после увольнения, могут и не вернуться к преподаванию. Руководители, принимающие решения об увольнении учителей, "уничтожают систему образования", считает Горбачев.

https://ria.ru/20220527/ovoschi-1791126954.html

украина

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Евгения Нефедова

украина, учителя, бюджет