https://ria.ru/20220527/ukraina-1791129875.html

В Испании рассказали о сроках и последствиях конфликта на Украине

В Испании рассказали о сроках и последствиях конфликта на Украине - РИА Новости, 27.05.2022

В Испании рассказали о сроках и последствиях конфликта на Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что конфликт на Украине продлится много лет и приведет к тяжелому продовольственному кризису. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:18

2022-05-27T13:18

2022-05-27T13:25

специальная военная операция на украине

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донбасс

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МАДРИД, 27 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что конфликт на Украине продлится много лет и приведет к тяжелому продовольственному кризису.Конфликт "продлится много лет, это война одного человека – (президента РФ) Владимира Путина – и мы должны защитить не только целостность Украины, но и определенные ценности, демократию", сказал Альбарес на форуме, организованном испанской газетой La Vanguardia.По словам министра, продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, ударит прежде всего по странам Северной Африки и Сахеля.Кроме того, "российская агрессия создает новый мир, разворачивается борьба между демократической и авторитарной моделями", считает Альбарес.Что касается взаимоотношений Киева и НАТО, глава испанского МИД высказал мнение о том, что в настоящее время вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс не стоит.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/ukraina-1791039408.html

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донбасс

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, нато, испания