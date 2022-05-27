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Ракетные войска поразили 412 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Ракетные войска поразили 412 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Ракетные войска поразили 412 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
Ракетные войска поразили 412 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Ракетные войска и артиллерия уничтожили почти 500 пунктов управления и районов сосредоточения украинских сил, уничтожили переправу через реку Северный Донец в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:15
2022-05-27T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
харьковская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия уничтожили почти 500 пунктов управления и районов сосредоточения украинских сил, уничтожили переправу через реку Северный Донец в Харьковской области, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиций. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец", - сказал Конашенков.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, харьковская область
11:15 27.05.2022 (обновлено: 11:18 27.05.2022)
 
Ракетные войска поразили 412 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Минобороны: ракетные войска поразили 412 районов сосредоточения живой силы ВСУ

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия уничтожили почти 500 пунктов управления и районов сосредоточения украинских сил, уничтожили переправу через реку Северный Донец в Харьковской области, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиций. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец", - сказал Конашенков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковХарьковская область
 
 
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