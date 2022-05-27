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Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791066834.html
Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов
Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов - РИА Новости, 27.05.2022
Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов
Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов, девять танков и пять установок РСЗО "Град", заявил официальный представитель... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:12
2022-05-27T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов, девять танков и пять установок РСЗО "Град", заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня "Град", десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения", - сказал он.Кроме того, в районе населенного пункта Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:12 27.05.2022 (обновлено: 11:16 27.05.2022)
 
Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов

Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов

© РИА НовостиИстребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России, задействованные в спецоперации
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России, задействованные в спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России, задействованные в спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов, девять танков и пять установок РСЗО "Град", заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня "Град", десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения", - сказал он.
Кроме того, в районе населенного пункта Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 мая, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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