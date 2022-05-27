https://ria.ru/20220527/ukraina-1791066834.html

Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов

Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов - РИА Новости, 27.05.2022

Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов

Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов, девять танков и пять установок РСЗО "Град", заявил официальный представитель... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:12

2022-05-27T11:12

2022-05-27T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов, девять танков и пять установок РСЗО "Град", заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня "Град", десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения", - сказал он.Кроме того, в районе населенного пункта Спорное ДНР и Барвенково Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков