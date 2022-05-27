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Учителя из Херсонской и Запорожской областей пройдут переобучение в Крыму
Учителя из Херсонской и Запорожской областей пройдут переобучение в Крыму - РИА Новости, 27.05.2022
Учителя из Херсонской и Запорожской областей пройдут переобучение в Крыму
Около 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей пройдут в Крыму переподготовку, чтобы начать учебный год на основе федерального государственного... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:52
2022-05-27T17:52
2022-05-27T17:52
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
херсонская область
запорожская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Около 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей пройдут в Крыму переподготовку, чтобы начать учебный год на основе федерального государственного образовательного стандарта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."В течение восьми недель планируется переобучить около 20 тысяч учителей разных специальностей, чтобы с 1 сентября дать старт учебному процессу на освобожденных территориях, уже соблюдая законы Российской Федерации и на основе федерального государственного образовательного стандарта", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Курсы переподготовки будут проходить на базе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования. Глава Крыма поблагодарил руководство и коллектив института за активное содействие в адаптации и интеграции освобожденных территорий в правовое поле России.
https://ria.ru/20220524/yazyk-1790291147.html
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республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, сергей аксенов (политик), херсонская область , запорожская область, общество
Учителя из Херсонской и Запорожской областей пройдут переобучение в Крыму
Аксенов: 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей пройдут обучение в Крыму