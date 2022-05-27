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Учителя из Херсонской и Запорожской областей пройдут переобучение в Крыму

Учителя из Херсонской и Запорожской областей пройдут переобучение в Крыму - РИА Новости, 27.05.2022

Учителя из Херсонской и Запорожской областей пройдут переобучение в Крыму

Около 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей пройдут в Крыму переподготовку, чтобы начать учебный год на основе федерального государственного... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:52

2022-05-27T17:52

2022-05-27T17:52

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

херсонская область

запорожская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Около 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей пройдут в Крыму переподготовку, чтобы начать учебный год на основе федерального государственного образовательного стандарта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."В течение восьми недель планируется переобучить около 20 тысяч учителей разных специальностей, чтобы с 1 сентября дать старт учебному процессу на освобожденных территориях, уже соблюдая законы Российской Федерации и на основе федерального государственного образовательного стандарта", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Курсы переподготовки будут проходить на базе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования. Глава Крыма поблагодарил руководство и коллектив института за активное содействие в адаптации и интеграции освобожденных территорий в правовое поле России.

https://ria.ru/20220524/yazyk-1790291147.html

россия

республика крым

херсонская область

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, республика крым, сергей аксенов (политик), херсонская область , запорожская область, общество