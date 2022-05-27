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Япония провела учения с американским атомным авианосцем "Рональд Рейган" - РИА Новости, 27.05.2022
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Япония провела учения с американским атомным авианосцем "Рональд Рейган"
Япония провела учения с американским атомным авианосцем "Рональд Рейган" - РИА Новости, 27.05.2022
Япония провела учения с американским атомным авианосцем "Рональд Рейган"
Военно-морские силы самообороны Японии провели совместные учения с атомным авианосцем США "Рональд Рейган", сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:45
2022-05-27T15:45
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япония
сша
тихий океан
токио
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Военно-морские силы самообороны Японии провели совместные учения с атомным авианосцем США "Рональд Рейган", сообщает агентство Киодо.Учения проходили 24-26 мая в Тихом океане к югу от западного побережья Японии. В них принял участие японский эсминец "Тэрудзуки", с американской стороны – ракетный крейсер "Антиетам" (Antietam) и эсминец "Бенфорд" (Benford). На учениях, в частности, отрабатывались маневры, направленные против подводных лодок.Атомный авианосец США "Рональд Рейган" 21 мая вышел на патрулирование с базы дислокации Йокосука недалеко от Токио, но перед этим провел учения с силами самообороны Японии 8-16 мая. Теперь после завершения вторых учений он вернулся на базу 26 мая.
https://ria.ru/20220526/ucheniya-1790836112.html
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в мире, япония, сша, тихий океан, токио
15:45 27.05.2022
 
Япония провела учения с американским атомным авианосцем "Рональд Рейган"

Силы самообороны Японии провели учения с американским атомным авианосцем "Рональд Рейган"

© AP Photo / Eugene HoshikoПочетный караул сил самообороны Японии
Почетный караул сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Почетный караул сил самообороны Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Военно-морские силы самообороны Японии провели совместные учения с атомным авианосцем США "Рональд Рейган", сообщает агентство Киодо.
Учения проходили 24-26 мая в Тихом океане к югу от западного побережья Японии. В них принял участие японский эсминец "Тэрудзуки", с американской стороны – ракетный крейсер "Антиетам" (Antietam) и эсминец "Бенфорд" (Benford). На учениях, в частности, отрабатывались маневры, направленные против подводных лодок.
Атомный авианосец США "Рональд Рейган" 21 мая вышел на патрулирование с базы дислокации Йокосука недалеко от Токио, но перед этим провел учения с силами самообороны Японии 8-16 мая. Теперь после завершения вторых учений он вернулся на базу 26 мая.
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