https://ria.ru/20220527/ucheniya-1791192893.html

Япония провела учения с американским атомным авианосцем "Рональд Рейган"

Япония провела учения с американским атомным авианосцем "Рональд Рейган" - РИА Новости, 27.05.2022

Япония провела учения с американским атомным авианосцем "Рональд Рейган"

Военно-морские силы самообороны Японии провели совместные учения с атомным авианосцем США "Рональд Рейган", сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:45

2022-05-27T15:45

2022-05-27T15:45

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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Военно-морские силы самообороны Японии провели совместные учения с атомным авианосцем США "Рональд Рейган", сообщает агентство Киодо.Учения проходили 24-26 мая в Тихом океане к югу от западного побережья Японии. В них принял участие японский эсминец "Тэрудзуки", с американской стороны – ракетный крейсер "Антиетам" (Antietam) и эсминец "Бенфорд" (Benford). На учениях, в частности, отрабатывались маневры, направленные против подводных лодок.Атомный авианосец США "Рональд Рейган" 21 мая вышел на патрулирование с базы дислокации Йокосука недалеко от Токио, но перед этим провел учения с силами самообороны Японии 8-16 мая. Теперь после завершения вторых учений он вернулся на базу 26 мая.

https://ria.ru/20220526/ucheniya-1790836112.html

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токио

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Екатерина Зайцева

в мире, япония, сша, тихий океан, токио