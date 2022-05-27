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Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт - РИА Новости, 27.05.2022
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Шоубиз
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Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт
Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт - РИА Новости, 27.05.2022
Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт
Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт скончался на 73-м году жизни в результате болезни, следует из заявления музыкального коллектива. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:16
2022-05-27T10:16
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт скончался на 73-м году жизни в результате болезни, следует из заявления музыкального коллектива.Семья Уайта подтвердила смерть на его странице в социальных сетях.Как пишет британская газета Independent, Уайт присоединился к группе в 1972 году. В 2017 вместе с другими музыкантами он был включен в Зал славы рок-н-ролла.
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знаменитости, шоу-бизнес
10:16 27.05.2022
 
Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт

Умер барабанщик британской группы Yes Алан Уайт

© AP Photo / Invision/Michael Zorn Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт
 Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Invision/Michael Zorn
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт скончался на 73-м году жизни в результате болезни, следует из заявления музыкального коллектива.

"С глубокой печалью Yes сообщает, что Алан Уайт, наш любимый барабанщик, с которым нас связывала 50-летняя дружба, умер в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни", – говорится в заявлении группы в Twitter.

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Семья Уайта подтвердила смерть на его странице в социальных сетях.
Как пишет британская газета Independent, Уайт присоединился к группе в 1972 году. В 2017 вместе с другими музыкантами он был включен в Зал славы рок-н-ролла.
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