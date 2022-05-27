https://ria.ru/20220527/uayt-1791041333.html

Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт

Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт - РИА Новости, 27.05.2022

Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт

Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт скончался на 73-м году жизни в результате болезни, следует из заявления музыкального коллектива. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:16

2022-05-27T10:16

2022-05-27T10:16

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791042327_182:134:2749:1578_1920x0_80_0_0_627871d725626b694a01e89d36158978.jpg

ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт скончался на 73-м году жизни в результате болезни, следует из заявления музыкального коллектива.Семья Уайта подтвердила смерть на его странице в социальных сетях.Как пишет британская газета Independent, Уайт присоединился к группе в 1972 году. В 2017 вместе с другими музыкантами он был включен в Зал славы рок-н-ролла.

https://ria.ru/20220526/fletcher-1790991976.html

https://ria.ru/20220526/ddt-1790787270.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес