https://ria.ru/20220527/uayt-1791041333.html
Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт
Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт - РИА Новости, 27.05.2022
Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт
Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт скончался на 73-м году жизни в результате болезни, следует из заявления музыкального коллектива. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:16
2022-05-27T10:16
2022-05-27T10:16
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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт скончался на 73-м году жизни в результате болезни, следует из заявления музыкального коллектива.Семья Уайта подтвердила смерть на его странице в социальных сетях.Как пишет британская газета Independent, Уайт присоединился к группе в 1972 году. В 2017 вместе с другими музыкантами он был включен в Зал славы рок-н-ролла.
https://ria.ru/20220526/fletcher-1790991976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Умер барабанщик группы Yes Алан Уайт
Умер барабанщик британской группы Yes Алан Уайт