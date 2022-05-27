https://ria.ru/20220527/turtsiya-1791047719.html
Туристы стали тратить больше во время отдыха в Турции
Туристы стали тратить больше во время отдыха в Турции - РИА Новости, 27.05.2022
Туристы стали тратить больше во время отдыха в Турции
Путешественники, в том числе из России, стали тратить больше во время отдыха в Турции: средний доход страны с одного человека вырос до 840 долларов, сообщил... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T23:06
2022-05-27T23:06
2022-05-27T23:06
туризм
новости - туризм
турция
россия
германия
иран
болгария
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_5d30872003e3092552964ca8181060ed.jpg
АНКАРА, 27 мая — РИА Новости. Путешественники, в том числе из России, стали тратить больше во время отдыха в Турции: средний доход страны с одного человека вырос до 840 долларов, сообщил глава Федерации отельеров (TÜROFED) Сурури Чорабатыр."На данный момент доход на туриста в Турции поднялся с 670 до 830 и даже до 840 долларов, — отметил Чорабатыр. — В частности, увеличилось число бутиков и других объектов индивидуальных предпочтений в отдыхе, что также влияет на показатели".Всего же, по его словам, Турция в январе-апреле текущего года приняла почти девять миллионов человек, 7,5 из которых — иностранцы, что на 172 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.Лидером турпотока стала Германия, на втором месте — Болгария и третьем — Иран. Далее следуют Россия и Великобритания. Чорабытыр добавил, что в этом сезоне появились и альтернативные рынки. Интерес к направлению растет со стороны Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании, Великобритании.
https://ria.ru/20220527/otdykh-1790833064.html
турция
россия
германия
иран
болгария
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_f641111f76543fb58b5a116e7a6766b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, россия, германия, иран, болгария, великобритания, туризм, отдых, расходы, туристы
Туристы стали тратить больше во время отдыха в Турции
Федерация отельеров: средний доход от российских туристов в Турции вырос до 840 долларов
АНКАРА, 27 мая — РИА Новости. Путешественники, в том числе из России, стали тратить больше во время отдыха в Турции: средний доход страны с одного человека вырос до 840 долларов, сообщил глава Федерации отельеров (TÜROFED) Сурури Чорабатыр.
"На данный момент доход на туриста в Турции поднялся с 670 до 830 и даже до 840 долларов, — отметил Чорабатыр. — В частности, увеличилось число бутиков и других объектов индивидуальных предпочтений в отдыхе, что также влияет на показатели".
Всего же, по его словам, Турция в январе-апреле текущего года приняла почти девять миллионов человек, 7,5 из которых — иностранцы, что на 172 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Лидером турпотока стала Германия, на втором месте — Болгария и третьем — Иран. Далее следуют Россия и Великобритания. Чорабытыр добавил, что в этом сезоне появились и альтернативные рынки. Интерес к направлению растет со стороны Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании, Великобритании.