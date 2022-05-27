https://ria.ru/20220527/turtsiya-1791047719.html

Туристы стали тратить больше во время отдыха в Турции

Туристы стали тратить больше во время отдыха в Турции - РИА Новости, 27.05.2022

Туристы стали тратить больше во время отдыха в Турции

Путешественники, в том числе из России, стали тратить больше во время отдыха в Турции: средний доход страны с одного человека вырос до 840 долларов, сообщил... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T23:06

2022-05-27T23:06

2022-05-27T23:06

туризм

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турция

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АНКАРА, 27 мая — РИА Новости. Путешественники, в том числе из России, стали тратить больше во время отдыха в Турции: средний доход страны с одного человека вырос до 840 долларов, сообщил глава Федерации отельеров (TÜROFED) Сурури Чорабатыр."На данный момент доход на туриста в Турции поднялся с 670 до 830 и даже до 840 долларов, — отметил Чорабатыр. — В частности, увеличилось число бутиков и других объектов индивидуальных предпочтений в отдыхе, что также влияет на показатели".Всего же, по его словам, Турция в январе-апреле текущего года приняла почти девять миллионов человек, 7,5 из которых — иностранцы, что на 172 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.Лидером турпотока стала Германия, на втором месте — Болгария и третьем — Иран. Далее следуют Россия и Великобритания. Чорабытыр добавил, что в этом сезоне появились и альтернативные рынки. Интерес к направлению растет со стороны Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании, Великобритании.

https://ria.ru/20220527/otdykh-1790833064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, россия, германия, иран, болгария, великобритания, туризм, отдых, расходы, туристы