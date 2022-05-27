https://ria.ru/20220527/tsvetenie-1791295546.html

Миндаль и японская айва зацвели в Бирюлевском дендропарке

Миндаль и японская айва зацвели в Бирюлевском дендропарке - РИА Новости, 27.05.2022

Миндаль и японская айва зацвели в Бирюлевском дендропарке

Массовое цветение миндаля и айвы японской началось в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:21

2022-05-27T19:21

2022-05-27T19:21

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Массовое цветение миндаля и айвы японской началось в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что айва японская относится к роду "хеномелес" семейства розовых. Высота варьируется от одного до трех метров. Плодоносит 70-80 лет. Цветет айва красно-розовыми или оранжево-красными цветами 20–25 дней, а осенью кустарник украшают желтоватые плоды. Растение может переносить длительную засуху и приживается практически в любом грунте."В нашей полосе плоды айвы японской и миндаля декоративны. Собирать их нельзя, зато можно любоваться ими в Бирюлевском дендропарке", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220525/fialki-1790617414.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва