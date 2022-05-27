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Миндаль и японская айва зацвели в Бирюлевском дендропарке - РИА Новости, 27.05.2022
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Миндаль и японская айва зацвели в Бирюлевском дендропарке
Миндаль и японская айва зацвели в Бирюлевском дендропарке - РИА Новости, 27.05.2022
Миндаль и японская айва зацвели в Бирюлевском дендропарке
Массовое цветение миндаля и айвы японской началось в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:21
2022-05-27T19:21
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Массовое цветение миндаля и айвы японской началось в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что айва японская относится к роду "хеномелес" семейства розовых. Высота варьируется от одного до трех метров. Плодоносит 70-80 лет. Цветет айва красно-розовыми или оранжево-красными цветами 20–25 дней, а осенью кустарник украшают желтоватые плоды. Растение может переносить длительную засуху и приживается практически в любом грунте."В нашей полосе плоды айвы японской и миндаля декоративны. Собирать их нельзя, зато можно любоваться ими в Бирюлевском дендропарке", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
19:21 27.05.2022
 

Миндаль и японская айва зацвели в Бирюлевском дендропарке

© Фото : Дмитрий МетелкинЦветущая японская айва
Цветущая японская айва - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Дмитрий Метелкин
Цветущая японская айва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Массовое цветение миндаля и айвы японской началось в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В Бирюлевском дендропарке началось массовое цветение миндаля и айвы японской. Миндаль часто причисляют к орехам, хотя на самом деле он относится к роду слив. Живет растение до 150 лет. Плодоносит 30-50 лет. Взрослое растение достигает высоты 4-10 метров. Миндаль засухоустойчив, нетребователен к почве и к условиям обитания, а еще переносит морозы до минус 30 градусов. Цветет пышными темно-розовыми, красными или малиновыми цветами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что айва японская относится к роду "хеномелес" семейства розовых. Высота варьируется от одного до трех метров. Плодоносит 70-80 лет. Цветет айва красно-розовыми или оранжево-красными цветами 20–25 дней, а осенью кустарник украшают желтоватые плоды. Растение может переносить длительную засуху и приживается практически в любом грунте.
"В нашей полосе плоды айвы японской и миндаля декоративны. Собирать их нельзя, зато можно любоваться ими в Бирюлевском дендропарке", - дополняется в сообщении.
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