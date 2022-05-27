https://ria.ru/20220527/torgovlya-1791168972.html

Путин призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом

Путин призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом - РИА Новости, 27.05.2022

Путин призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом

Активно ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном, аналогичные переговоры нужно активизировать с Египтом,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:45

2022-05-27T14:45

2022-05-27T14:45

египет

иран

индонезия

евразийский экономический союз

оаэ

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в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Активно ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном, аналогичные переговоры нужно активизировать с Египтом, Индонезией и ОАЭ, заявил президент РФ Владимир Путин."В настоящее время здесь уже перечислялись эти страны, активно ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле, в том числе и с Ираном. Это соглашение призвано заменить действующее временное соглашение 2018 года, реализация которого уже заметно сказалась на товарообороте Союза с Исламской республикой", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.По его словам, по итогам 2021 года товарооборот вырос на 73,5% до 5 миллиардов долларов, экспорт из ЕврАзЭС увеличился в 2,1 раза до 3,4 миллиарда долларов."И чтобы сохранить нынешний преференциальный режим торговли с Ираном, до заключения нового соглашения о свободной торговле мы поддерживаем решение продлить временное соглашение. Полагаем также целесообразным активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле с Египтом, начать аналогичные переговоры с Индонезией и, кроме того, изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220527/eksport-1791049562.html

https://ria.ru/20220526/lavrov-1790964856.html

египет

иран

индонезия

оаэ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

египет, иран, индонезия, евразийский экономический союз, оаэ, россия, владимир путин, в мире