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Путин призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом - РИА Новости, 27.05.2022
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Путин призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом
Путин призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом - РИА Новости, 27.05.2022
Путин призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом
Активно ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном, аналогичные переговоры нужно активизировать с Египтом,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:45
2022-05-27T14:45
египет
иран
индонезия
евразийский экономический союз
оаэ
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Активно ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном, аналогичные переговоры нужно активизировать с Египтом, Индонезией и ОАЭ, заявил президент РФ Владимир Путин."В настоящее время здесь уже перечислялись эти страны, активно ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле, в том числе и с Ираном. Это соглашение призвано заменить действующее временное соглашение 2018 года, реализация которого уже заметно сказалась на товарообороте Союза с Исламской республикой", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.По его словам, по итогам 2021 года товарооборот вырос на 73,5% до 5 миллиардов долларов, экспорт из ЕврАзЭС увеличился в 2,1 раза до 3,4 миллиарда долларов."И чтобы сохранить нынешний преференциальный режим торговли с Ираном, до заключения нового соглашения о свободной торговле мы поддерживаем решение продлить временное соглашение. Полагаем также целесообразным активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле с Египтом, начать аналогичные переговоры с Индонезией и, кроме того, изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220527/eksport-1791049562.html
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египет, иран, индонезия, евразийский экономический союз, оаэ, россия, владимир путин, в мире
14:45 27.05.2022
 
Путин призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом

Путин призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом, Индонезией и ОАЭ

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Активно ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном, аналогичные переговоры нужно активизировать с Египтом, Индонезией и ОАЭ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В настоящее время здесь уже перечислялись эти страны, активно ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле, в том числе и с Ираном. Это соглашение призвано заменить действующее временное соглашение 2018 года, реализация которого уже заметно сказалась на товарообороте Союза с Исламской республикой", - сказал Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта
По его словам, по итогам 2021 года товарооборот вырос на 73,5% до 5 миллиардов долларов, экспорт из ЕврАзЭС увеличился в 2,1 раза до 3,4 миллиарда долларов.
"И чтобы сохранить нынешний преференциальный режим торговли с Ираном, до заключения нового соглашения о свободной торговле мы поддерживаем решение продлить временное соглашение. Полагаем также целесообразным активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле с Египтом, начать аналогичные переговоры с Индонезией и, кроме того, изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами ", - сказал Путин.
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ЕгипетИранИндонезияЕвразийский экономический союзОАЭРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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