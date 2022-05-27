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США надеются перезапустить закрытые НПЗ, чтобы снизить цены на топливо - РИА Новости, 27.05.2022
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США надеются перезапустить закрытые НПЗ, чтобы снизить цены на топливо
США надеются перезапустить закрытые НПЗ, чтобы снизить цены на топливо - РИА Новости, 27.05.2022
США надеются перезапустить закрытые НПЗ, чтобы снизить цены на топливо
Администрация президента США Джо Байдена пытается узнать у нефтяных компаний о возможности перезапуска закрытых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:38
2022-05-27T13:38
цены на нефть
джо байден
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается узнать у нефтяных компаний о возможности перезапуска закрытых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы снизить цены на топливо, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.Как отмечает агентство, цены на бензин в США сейчас находятся на рекордно высоких уровнях. По данным агентства, с начала пандемии в США была приостановлена работа нефтеперерабатывающих мощностей общим объемом более одного миллиона баррелей в сутки, что составляет около 5% всех мощностей страны. При этом без планов запуска новых заводов в стране, дефицит предложения будет только увеличиваться, сообщает Блумберг.По словам источника, члены Национального экономического совета и другие официальные лица спрашивают у компаний из нефтяной отрасли о том, какие факторы привели к сокращению некоторых операций по переработке и есть ли планы по перезапуску производственных мощностей. При этом источник отметил, что прямой просьбы о возобновлении операций не поступало."Они (власти США - ред.) находятся в очень сложной политической ситуации. Они изучают все возможные варианты", - приводит агентство слова главы Американского института нефти (API) Майка Соммерса.Как отмечает агентство, Белый дом не ответил на запрос о комментариях.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года - около 3,3 доллара.
https://ria.ru/20220524/benzin-1790436033.html
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цены на нефть, джо байден, дональд трамп, украина, сша
13:38 27.05.2022
 
США надеются перезапустить закрытые НПЗ, чтобы снизить цены на топливо

США надеются перезапустить закрытые НПЗ, чтобы снизить цены на бензин

© AP Photo / Seth Wenig, FileМужчина меняет цены на бензин на АЗС в США
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в США - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Seth Wenig, File
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается узнать у нефтяных компаний о возможности перезапуска закрытых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы снизить цены на топливо, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
Как отмечает агентство, цены на бензин в США сейчас находятся на рекордно высоких уровнях. По данным агентства, с начала пандемии в США была приостановлена работа нефтеперерабатывающих мощностей общим объемом более одного миллиона баррелей в сутки, что составляет около 5% всех мощностей страны. При этом без планов запуска новых заводов в стране, дефицит предложения будет только увеличиваться, сообщает Блумберг.
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По словам источника, члены Национального экономического совета и другие официальные лица спрашивают у компаний из нефтяной отрасли о том, какие факторы привели к сокращению некоторых операций по переработке и есть ли планы по перезапуску производственных мощностей. При этом источник отметил, что прямой просьбы о возобновлении операций не поступало.
"Они (власти США - ред.) находятся в очень сложной политической ситуации. Они изучают все возможные варианты", - приводит агентство слова главы Американского института нефти (API) Майка Соммерса.
Как отмечает агентство, Белый дом не ответил на запрос о комментариях.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.
В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года - около 3,3 доллара.
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