США надеются перезапустить закрытые НПЗ, чтобы снизить цены на топливо
США надеются перезапустить закрытые НПЗ, чтобы снизить цены на бензин
© AP Photo / Seth Wenig, FileМужчина меняет цены на бензин на АЗС в США
© AP Photo / Seth Wenig, File
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в США. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается узнать у нефтяных компаний о возможности перезапуска закрытых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы снизить цены на топливо, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
Как отмечает агентство, цены на бензин в США сейчас находятся на рекордно высоких уровнях. По данным агентства, с начала пандемии в США была приостановлена работа нефтеперерабатывающих мощностей общим объемом более одного миллиона баррелей в сутки, что составляет около 5% всех мощностей страны. При этом без планов запуска новых заводов в стране, дефицит предложения будет только увеличиваться, сообщает Блумберг.
По словам источника, члены Национального экономического совета и другие официальные лица спрашивают у компаний из нефтяной отрасли о том, какие факторы привели к сокращению некоторых операций по переработке и есть ли планы по перезапуску производственных мощностей. При этом источник отметил, что прямой просьбы о возобновлении операций не поступало.
"Они (власти США - ред.) находятся в очень сложной политической ситуации. Они изучают все возможные варианты", - приводит агентство слова главы Американского института нефти (API) Майка Соммерса.
Как отмечает агентство, Белый дом не ответил на запрос о комментариях.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.
В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года - около 3,3 доллара.