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СМИ: VK и "Яндекс" не поддержали законопроект о рекомендательных алгоритмах - РИА Новости, 27.05.2022
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СМИ: VK и "Яндекс" не поддержали законопроект о рекомендательных алгоритмах
СМИ: VK и "Яндекс" не поддержали законопроект о рекомендательных алгоритмах - РИА Новости, 27.05.2022
СМИ: VK и "Яндекс" не поддержали законопроект о рекомендательных алгоритмах
VK и "Яндекс" выступили против нормы законопроекта о рекомендательных алгоритмах онлайн-платформ, дающей возможность их отключать, сообщает газета "Коммерсант"... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T08:35
2022-05-27T08:46
технологии
общество
антон горелкин
яндекс
госдума рф
youtube
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. VK и "Яндекс" выступили против нормы законопроекта о рекомендательных алгоритмах онлайн-платформ, дающей возможность их отключать, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По словам собеседника издания, близкого к Госдуме, в пятницу на экспертном совете партии "Единая Россия" запланировано обсуждение законопроекта о регулировании рекомендательных алгоритмов перед его внесением на рассмотрение нижней палатой парламента.Проект разработан зампредом комитета ГД по информполитике Антоном Горелкиным. Согласно документу, онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в его ленте специально подобранный контент, а также предупреждать об их применении. Идею объясняли тем, что рекомендации могут "создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение". Горелкин уверял, что хуже всего ситуация с YouTube, который продвигает "антироссийский контент" не только заинтересованным в политике, а "максимально широкому кругу"."Яндекс" и VK уже высказались против, утверждают три источника на IT-рынке. Во многом алгоритмы формируют в соцсетях, видеосервисах и поисковиках набор контента, который видит пользователь. По мнению компаний, отказ от рекомендаций серьезно ухудшит их позиции. Авторы документа обещают обсудить его с рынком.В случае с "Яндексом" новые нормы затронут поисковик. "Регулирование рекомендательных алгоритмов поисковых систем избыточно, поскольку они уже регулируются отдельными законами и на них наложены обязанности при распространении информации", - считает собеседник издания. Другой источник добавляет, что из-за возможности отключения рекомендаций пользователями может резко снизиться время, проводимое ими во всех сервисах компании.VK опасается, что требования помешают развитию новой платформы "VK Видео", которую планируется запустить в качестве отдельного приложения до конца года. "Одним из основных преимуществ платформы должен стать рекомендательный алгоритм, способный соперничать с YouTube", - объясняет источник в крупной IT-компании.
https://ria.ru/20220414/komissiya-1783612720.html
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технологии, общество, антон горелкин, яндекс, госдума рф, youtube
08:35 27.05.2022 (обновлено: 08:46 27.05.2022)
 
СМИ: VK и "Яндекс" не поддержали законопроект о рекомендательных алгоритмах

"Коммерсант": VK и "Яндекс" выступили против законопроекта о рекомендательных алгоритмах

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтраница сервиса "Yandex Pay" на экране смартфона
Страница сервиса Yandex Pay на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. VK и "Яндекс" выступили против нормы законопроекта о рекомендательных алгоритмах онлайн-платформ, дающей возможность их отключать, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, близкого к Госдуме, в пятницу на экспертном совете партии "Единая Россия" запланировано обсуждение законопроекта о регулировании рекомендательных алгоритмов перед его внесением на рассмотрение нижней палатой парламента.
Проект разработан зампредом комитета ГД по информполитике Антоном Горелкиным. Согласно документу, онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в его ленте специально подобранный контент, а также предупреждать об их применении. Идею объясняли тем, что рекомендации могут "создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение". Горелкин уверял, что хуже всего ситуация с YouTube, который продвигает "антироссийский контент" не только заинтересованным в политике, а "максимально широкому кругу".
"Яндекс" и VK уже высказались против, утверждают три источника на IT-рынке. Во многом алгоритмы формируют в соцсетях, видеосервисах и поисковиках набор контента, который видит пользователь. По мнению компаний, отказ от рекомендаций серьезно ухудшит их позиции. Авторы документа обещают обсудить его с рынком.
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В случае с "Яндексом" новые нормы затронут поисковик. "Регулирование рекомендательных алгоритмов поисковых систем избыточно, поскольку они уже регулируются отдельными законами и на них наложены обязанности при распространении информации", - считает собеседник издания. Другой источник добавляет, что из-за возможности отключения рекомендаций пользователями может резко снизиться время, проводимое ими во всех сервисах компании.
VK опасается, что требования помешают развитию новой платформы "VK Видео", которую планируется запустить в качестве отдельного приложения до конца года. "Одним из основных преимуществ платформы должен стать рекомендательный алгоритм, способный соперничать с YouTube", - объясняет источник в крупной IT-компании.
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