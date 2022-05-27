https://ria.ru/20220527/stantsiya-1791264279.html

В Нижегородской области открыли лесопожарную станцию после модернизации

В Нижегородской области открыли лесопожарную станцию после модернизации - РИА Новости, 27.05.2022

В Нижегородской области открыли лесопожарную станцию после модернизации

Лесопожарная станция открылась в городе Первомайске после масштабной модернизации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:07

2022-05-27T18:07

2022-05-27T18:07

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

первомайск

россия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Лесопожарная станция открылась в городе Первомайске после масштабной модернизации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил о событиях прошлого года, когда на территории городского округа произошли пять крупных лесных пожаров – их причиной стал переход огня с территории заповедника в Мордовии. Тогда и было принято решение о модернизации и оснащении новой техникой местной лесопожарной станции."Прекрасно помню, как в конце августа прошлого года лично приезжал в район. Тогда благодаря отваге и мужеству пожарных и других специалистов удалось не допустить трагических последствий. Но важно, чтобы реакция на такие вызовы была как можно более оперативной. Именно для этого и была проведена модернизация лесопожарной станции", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Теперь лесопожарная станция в Первомайске укомплектована 12 единицами современной специализированной техники и оборудования, в том числе бульдозером для создания заградительных полос при тушении лесных пожаров, тягачом для доставки тяжёлой спецтехники, пятью пожарными автомобилями, тремя тракторами, двумя лесопатрульными автомобилями. Это позволит привлекать дополнительные силы и средства к тушению лесных пожаров на пограничных с регионом территориях в рамках межрегионального взаимодействия.Глава региона подчеркнул, что данная модернизация – часть большой работы по совершенствованию системы охраны лесов."Более 90% лесных пожаров в Нижегородской области удается ликвидировать в течение первых суток. Это стало возможным благодаря развитию системы дистанционного мониторинга. Применяются камеры видеонаблюдения, квадрокоптеры и авиационные средства обнаружения пожаров, которые могут локально и более оперативно оценивать обстановку в лесах. В этом году количество камер увеличено с 93 до 101 единицы. По эффективности видеомониторинга Нижегородская область теперь - первая в ПФО и вторая в России", - рассказал Никитин.Губернатор отметил, что с помощью современной системы видеомониторинга, которой охвачено 100% лесного фонда области, ситуация с лесными пожарами находится на круглосуточном контроле регионального минлесхоза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

глеб никитин, нижегородская область, первомайск, россия, общество