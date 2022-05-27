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Полиция США целый час ждала усиления, чтобы ликвидировать стрелка в Техасе
Полиция США целый час ждала усиления, чтобы ликвидировать стрелка в Техасе - РИА Новости, 27.05.2022
Полиция США целый час ждала усиления, чтобы ликвидировать стрелка в Техасе
Американские полицейские час ждали подкрепления и воздерживались от штурма школы в техасском городке Ювальде, где преступник застрелил 19 детей и двух учителей, РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:01
2022-05-27T21:01
2022-05-27T21:01
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Американские полицейские час ждали подкрепления и воздерживались от штурма школы в техасском городке Ювальде, где преступник застрелил 19 детей и двух учителей, признал руководитель местных правоохранительных органов.Действия полицейских вызывают все больше вопросов со стороны американской общественности и СМИ, однако власти пока воздерживаются от публичной критики в их адрес.Региональный директор департамента общественной безопасности по Южному Техасу Виктор Эскалон рассказал на пресс-конференции в Ювальде, что сотрудники правоохранительных органов были на месте спустя считанные минуты после сигнала о проникновении преступника в школу, но отступили, попав под огонь."Спустя примерно час прибыли пограничники, тактические группы. Они зашли в здание и застрелили подозреваемого", - добавил он.Эскалон добавил, что в ожидании подмоги полицейские содействовали эвакуации из школы детей и педагогов.В социальных сетях циркулирует видео, на которое, возможно, попал момент, когда стражи порядка в немалом количестве стоят в оцеплении вокруг школы, внутри которой бесчинствует вооруженный преступник. Родители детей, оказавшихся в заложниках, требуют от них действий и в отчаянии сами рвутся к зданию.Газета Wall Street Journal приводит рассказ матери одного из школьников, которую, по ее словам, заковали в наручники полицейские, которых она несколько раз призвала вступить в схватку с преступником. Ей было объявлено об аресте за создание помех следственным действиям, сказано в публикации.Преступник прежде, чем его остановили, забаррикадировался в одном из классов и убил 19 школьников, которым было восемь-11 лет, вместе с двумя их учительницами. Президент США Джо Байден и губернатор Техаса Грег Эбботт пока претензий в адрес правоохранительных органов не высказывают, напротив, подчеркивая их профессионализм.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, техас
Полиция США целый час ждала усиления, чтобы ликвидировать стрелка в Техасе
Полиция в США признала, что час ждала усиления, чтобы ликвидировать преступника в Техасе
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Американские полицейские час ждали подкрепления и воздерживались от штурма школы в техасском городке Ювальде, где преступник застрелил 19 детей и двух учителей, признал руководитель местных правоохранительных органов.
Действия полицейских вызывают все больше вопросов со стороны американской общественности и СМИ, однако власти пока воздерживаются от публичной критики в их адрес.
Региональный директор департамента общественной безопасности по Южному Техасу Виктор Эскалон рассказал на пресс-конференции в Ювальде, что сотрудники правоохранительных органов были на месте спустя считанные минуты после сигнала о проникновении преступника в школу, но отступили, попав под огонь.
"Из-за стрельбы офицеры не стали заходить (в здание), но они запрашивали дополнительные ресурсы – всех, кто был в зоне досягаемости, тактические группы. Нам нужно снаряжение, специальное оборудование, бронежилеты, снайперы, специалисты по переговорам. В это время они делали эти звонки, чтобы привлечь помощь и решить проблему, остановить ее немедленно", - сказал Эскалон.
"Спустя примерно час прибыли пограничники, тактические группы. Они зашли в здание и застрелили подозреваемого", - добавил он.
Эскалон добавил, что в ожидании подмоги полицейские содействовали эвакуации из школы детей и педагогов.
В социальных сетях циркулирует видео, на которое, возможно, попал момент, когда стражи порядка в немалом количестве стоят в оцеплении вокруг школы, внутри которой бесчинствует вооруженный преступник. Родители детей, оказавшихся в заложниках, требуют от них действий и в отчаянии сами рвутся к зданию.
Газета Wall Street Journal приводит рассказ матери одного из школьников, которую, по ее словам, заковали в наручники полицейские, которых она несколько раз призвала вступить в схватку с преступником. Ей было объявлено об аресте за создание помех следственным действиям, сказано в публикации.
Преступник прежде, чем его остановили, забаррикадировался в одном из классов и убил 19 школьников, которым было восемь-11 лет, вместе с двумя их учительницами. Президент США Джо Байден
и губернатор Техаса
Грег Эбботт пока претензий в адрес правоохранительных органов не высказывают, напротив, подчеркивая их профессионализм.