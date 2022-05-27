https://ria.ru/20220527/spetsoperatsiya-1791086890.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:10

2022-05-27T13:10

2022-05-27T13:10

инфографика

украина

россия

спецоперация

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 мая 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части взяли под контроль Нью-Йорк, Лиман и Мироновскую ТЭС, плотнее стянули кольцо окружения вокруг Северодонецка. Кроме того, шли бои за овладение Камышевахой и Углегорской ТЭС. Сорвана очередная попытка украинской армии переправиться через реку Северский Донец.Параллельно российские подразделения ликвидировали военные объекты Украины. Было уничтожено 84 пункта управления противника, два склада боеприпасов, 469 районов сосредоточения живой силы и техники. Средства противовоздушной обороны сбили легкий истребитель МиГ-29 и восемь беспилотников ВСУ, а также перехватили баллистическую ракету "Точка-У".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотников, 324 зенитных ракетных комплекса, 438 реактивных систем залпового огня, 3281 танк и другие бронемашины, 1693 орудия полевой артиллерии и 3218 единиц автомобильной техники.

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

украина, россия, спецоперация, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, инфографика