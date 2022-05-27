Рейтинг@Mail.ru
Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти правонарушителя - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/spasenie-1791112094.html
Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти правонарушителя
Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти правонарушителя - РИА Новости, 27.05.2022
Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти правонарушителя
Полицейский в Вологодской области бросился под движущийся поезд, чтобы спасти пьяного юношу, пытавшегося скрыться от полиции, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:40
2022-05-27T14:53
происшествия
авто
россия
вологда
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791169678_0:0:1196:672_1920x0_80_0_0_b6f3dd04bd9a3094e7b9d75e900e297e.png
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полицейский в Вологодской области бросился под движущийся поезд, чтобы спасти пьяного юношу, пытавшегося скрыться от полиции, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она рассказала, что поздним вечером младший лейтенант Денис Кукин и старший сержант Сергей Кабанов заметили автомобиль "Ока", ехавший с нарушением ПДД. Полицейские попытались остановить машину, а водитель дал по газам, потом бросил машину в одном из дворов и побежал к железнодорожным путям, где спрятался от стражей закона. В этот момент состав начал движение."Понимая, что молодой человек может погибнуть, Сергей Кабанов быстро забрался под вагон. Он удерживал правонарушителя в неподвижном состоянии до тех пор, пока поезд не уехал. Затем сотрудники полиции передали его прибывшим на место происшествия коллегам из ГИБДД. Выяснилось, что 20-летний житель Вологды управлял автомобилем отца, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения", - отметила Волк.По ее словам, на нарушителя составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами". Суд арестовал юношу на 12 суток.
https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html
россия
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791169678_112:0:1008:672_1920x0_80_0_0_d3ea34cde74ae6521853df9247f5b96f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, вологда, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:40 27.05.2022 (обновлено: 14:53 27.05.2022)
 
Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти правонарушителя

Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти пьяного мужчину без прав

© МВД РФ Старший сержант полиции Сергей Кабанов
Старший сержант полиции Сергей Кабанов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© МВД РФ
Старший сержант полиции Сергей Кабанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полицейский в Вологодской области бросился под движущийся поезд, чтобы спасти пьяного юношу, пытавшегося скрыться от полиции, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она рассказала, что поздним вечером младший лейтенант Денис Кукин и старший сержант Сергей Кабанов заметили автомобиль "Ока", ехавший с нарушением ПДД. Полицейские попытались остановить машину, а водитель дал по газам, потом бросил машину в одном из дворов и побежал к железнодорожным путям, где спрятался от стражей закона. В этот момент состав начал движение.
"Понимая, что молодой человек может погибнуть, Сергей Кабанов быстро забрался под вагон. Он удерживал правонарушителя в неподвижном состоянии до тех пор, пока поезд не уехал. Затем сотрудники полиции передали его прибывшим на место происшествия коллегам из ГИБДД. Выяснилось, что 20-летний житель Вологды управлял автомобилем отца, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения", - отметила Волк.
По ее словам, на нарушителя составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами". Суд арестовал юношу на 12 суток.
Полицейский спас ребенка на реке в Петербурге. Видео МВД России - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 16:18Хорошие новости
Петербургский полицейский спас ребенка, съехавшего в полынью на Неве
 
ПроисшествияАвтоРоссияВологдаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала