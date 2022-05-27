https://ria.ru/20220527/spasenie-1791112094.html

Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти правонарушителя

Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти правонарушителя - РИА Новости, 27.05.2022

Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти правонарушителя

Полицейский в Вологодской области бросился под движущийся поезд, чтобы спасти пьяного юношу, пытавшегося скрыться от полиции, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:40

2022-05-27T12:40

2022-05-27T14:53

происшествия

авто

россия

вологда

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полицейский в Вологодской области бросился под движущийся поезд, чтобы спасти пьяного юношу, пытавшегося скрыться от полиции, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она рассказала, что поздним вечером младший лейтенант Денис Кукин и старший сержант Сергей Кабанов заметили автомобиль "Ока", ехавший с нарушением ПДД. Полицейские попытались остановить машину, а водитель дал по газам, потом бросил машину в одном из дворов и побежал к железнодорожным путям, где спрятался от стражей закона. В этот момент состав начал движение."Понимая, что молодой человек может погибнуть, Сергей Кабанов быстро забрался под вагон. Он удерживал правонарушителя в неподвижном состоянии до тех пор, пока поезд не уехал. Затем сотрудники полиции передали его прибывшим на место происшествия коллегам из ГИБДД. Выяснилось, что 20-летний житель Вологды управлял автомобилем отца, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения", - отметила Волк.По ее словам, на нарушителя составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами". Суд арестовал юношу на 12 суток.

https://ria.ru/20220127/spasenie-1769818677.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, россия, вологда, министерство внутренних дел рф (мвд россии)