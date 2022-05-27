12:40 27.05.2022 (обновлено: 14:53 27.05.2022)
Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти правонарушителя
Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти пьяного мужчину без прав
© МВД РФ Старший сержант полиции Сергей Кабанов
© МВД РФ
Старший сержант полиции Сергей Кабанов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Полицейский в Вологодской области бросился под движущийся поезд, чтобы спасти пьяного юношу, пытавшегося скрыться от полиции, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она рассказала, что поздним вечером младший лейтенант Денис Кукин и старший сержант Сергей Кабанов заметили автомобиль "Ока", ехавший с нарушением ПДД. Полицейские попытались остановить машину, а водитель дал по газам, потом бросил машину в одном из дворов и побежал к железнодорожным путям, где спрятался от стражей закона. В этот момент состав начал движение.
"Понимая, что молодой человек может погибнуть, Сергей Кабанов быстро забрался под вагон. Он удерживал правонарушителя в неподвижном состоянии до тех пор, пока поезд не уехал. Затем сотрудники полиции передали его прибывшим на место происшествия коллегам из ГИБДД. Выяснилось, что 20-летний житель Вологды управлял автомобилем отца, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения", - отметила Волк.
По ее словам, на нарушителя составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами". Суд арестовал юношу на 12 суток.