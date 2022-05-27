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Киевская администрация в Скадовском районе уничтожила базы данных соцфонда - РИА Новости, 27.05.2022
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Киевская администрация в Скадовском районе уничтожила базы данных соцфонда
Киевская администрация в Скадовском районе уничтожила базы данных соцфонда - РИА Новости, 27.05.2022
Киевская администрация в Скадовском районе уничтожила базы данных соцфонда
Бывшая администрация Скадовского района Херсонской области уничтожила базы данных по социальным вопросам, идет ее восстановление для возобновления выплат пенсий РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:31
2022-05-27T07:38
специальная военная операция на украине
россия
сергей швайко
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херсонская область
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СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Бывшая администрация Скадовского района Херсонской области уничтожила базы данных по социальным вопросам, идет ее восстановление для возобновления выплат пенсий и пособий, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Сергей Швайко.По его словам, для поддержки в первую очередь малоимущих жителей планируется начать выплаты в 10 тысяч рублей, такую же сумму будут выплачивать пенсионерам и матерям-одиночкам."Мы сейчас переводим и коммунальное хозяйство на рубли. И рубль будет в обиходе, как везде в России. И у нас все будет точно так же", — добавил Швайко.
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россия, сергей швайко, в мире, херсонская область , украина
07:31 27.05.2022 (обновлено: 07:38 27.05.2022)
 
Киевская администрация в Скадовском районе уничтожила базы данных соцфонда

Глава Скадовского района Швайко: киевская администрация уничтожила базы данных соцфонда

© AP Photo / Mstyslav ChernovВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Бывшая администрация Скадовского района Херсонской области уничтожила базы данных по социальным вопросам, идет ее восстановление для возобновления выплат пенсий и пособий, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Сергей Швайко.
"Мы записываем, потому что у нас все базы данных были уничтожены предыдущим руководством. Мы налаживаем соцвыплаты, и они пойдут", — сказал он.
По его словам, для поддержки в первую очередь малоимущих жителей планируется начать выплаты в 10 тысяч рублей, такую же сумму будут выплачивать пенсионерам и матерям-одиночкам.
"Мы сейчас переводим и коммунальное хозяйство на рубли. И рубль будет в обиходе, как везде в России. И у нас все будет точно так же", — добавил Швайко.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШвайкоВ миреХерсонская областьУкраина
 
 
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