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Киевская администрация в Скадовском районе уничтожила базы данных соцфонда
Киевская администрация в Скадовском районе уничтожила базы данных соцфонда - РИА Новости, 27.05.2022
Киевская администрация в Скадовском районе уничтожила базы данных соцфонда
Бывшая администрация Скадовского района Херсонской области уничтожила базы данных по социальным вопросам, идет ее восстановление для возобновления выплат пенсий РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:31
2022-05-27T07:31
2022-05-27T07:38
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сергей швайко
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СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Бывшая администрация Скадовского района Херсонской области уничтожила базы данных по социальным вопросам, идет ее восстановление для возобновления выплат пенсий и пособий, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации района Сергей Швайко.По его словам, для поддержки в первую очередь малоимущих жителей планируется начать выплаты в 10 тысяч рублей, такую же сумму будут выплачивать пенсионерам и матерям-одиночкам."Мы сейчас переводим и коммунальное хозяйство на рубли. И рубль будет в обиходе, как везде в России. И у нас все будет точно так же", — добавил Швайко.
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россия, сергей швайко, в мире, херсонская область , украина
07:31 27.05.2022 (обновлено: 07:38 27.05.2022)
Киевская администрация в Скадовском районе уничтожила базы данных соцфонда
Глава Скадовского района Швайко: киевская администрация уничтожила базы данных соцфонда