https://ria.ru/20220527/soglashenie-1791300589.html

Страны Балтии одобрили соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве

Страны Балтии одобрили соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве - РИА Новости, 27.05.2022

Страны Балтии одобрили соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы, собравшиеся в пятницу на эстонском острове Сааремаа, одобрили совместное соглашение о трансграничном оборонном... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:38

2022-05-27T19:38

2022-05-27T19:41

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая - РИА Новости. Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы, собравшиеся в пятницу на эстонском острове Сааремаа, одобрили совместное соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве, которое позволит странам Балтии оперативно перемещать и использовать войска и вооружения в регионе, сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии."Мы решили утвердить совместное соглашение о трансграничном оборонном сотрудничестве между странами Балтии. Оно позволит войскам и технике быстро перемещаться через границы и использоваться для различных операций в случае кризиса или войны. Это решение имеет большое практическое значение и оказывает сильное сдерживающее воздействие на противника, так как посылает сигнал о том, что страны Балтии будут сообща и быстро реагировать на любые угрозы", - цитирует главу минобороны Эстонии Калле Лаанета пресс-служба.На встрече также обсудили размещение в странах Балтии совместно с США систем залпового огня, видение будущего военно-морских сил Балтии, ситуацию с безопасностью в регионе, военные действия на Украине и предстоящий саммит НАТО в Мадриде."В преддверии саммита в Мадриде мы хотим подчеркнуть, что Эстония, Латвия и Литва разделяют общее понимание укрепления восточного крыла Североатлантического союза. Нам необходимо изменить наш курс со сдерживания на оборону, и присутствие сил НАТО в Балтийском регионе является его неотъемлемой частью", - подчеркнул Лаанет.

https://ria.ru/20220518/nato-1789144259.html

https://ria.ru/20220526/pamyatniki-1790902924.html

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в мире, балтия, эстония, латвия, нато, литва