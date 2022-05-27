Рейтинг@Mail.ru
СМИ: нехватка масла из Украины мешает победить дефицит детских смесей в США - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/smesi-1791193707.html
СМИ: нехватка масла из Украины мешает победить дефицит детских смесей в США
СМИ: нехватка масла из Украины мешает победить дефицит детских смесей в США - РИА Новости, 27.05.2022
СМИ: нехватка масла из Украины мешает победить дефицит детских смесей в США
Попытки США ликвидировать острый дефицит молочных смесей для детей натолкнулись на труднопреодолимое препятствие в виде перебоев с поставками одного из ключевых РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:48
2022-05-27T15:49
сша
украина
европа
всемирный банк
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748033647_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_8f87f647612153fdc5a1525fdec1102c.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Попытки США ликвидировать острый дефицит молочных смесей для детей натолкнулись на труднопреодолимое препятствие в виде перебоев с поставками одного из ключевых ингридиентов – подсолнечного масла из Украины, пишет в пятницу газета Wall Street Journal.Американцы завозят детское питание военно-транспортными самолетами из Европы и применяют законы военного времени для наращивания внутреннего производства продукта, нехватка которого оценивается в 40-50% от потребностей."Многие производители используют подсолнечное масло в качестве источника жиров, критически значимых для смесей. Украина была экспортером подсолнечного масла номер один... Однако поставки свелись к минимуму", - сказано в публикации.США и их союзники требуют от России разблокировать черноморское побережье Украины в интересах возобновления экспорта сельскохозяйственной продукции.Wall Street Journal цитирует отраслевых экспертов, которые говорят, что поиск альтернативных поставщиков или изменение рецептуры потребует значительного времени.В условиях сокращения поставок цены на подсолнечное масло выросли в апреле до 2276 долларов за тонну в сравнении с 1,5 тысячи в феврале, говорится в публикации со ссылкой на данные Всемирного банка.Дефицит молочных смесей для искусственного вскармливания детей возник в США после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее заражение болезнетворными бактериями.
https://ria.ru/20220523/smesi-1790097838.html
https://ria.ru/20220522/ssha-1789996161.html
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748033647_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_8b331f33eec8bce90c24815cbb03c376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, европа, всемирный банк, в мире
15:48 27.05.2022 (обновлено: 15:49 27.05.2022)
 
СМИ: нехватка масла из Украины мешает победить дефицит детских смесей в США

WSJ: нехватка подсолнечного масла из Украины мешает победить дефицит молочных смесей в США

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло
Подсолнечное масло - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Подсолнечное масло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Попытки США ликвидировать острый дефицит молочных смесей для детей натолкнулись на труднопреодолимое препятствие в виде перебоев с поставками одного из ключевых ингридиентов – подсолнечного масла из Украины, пишет в пятницу газета Wall Street Journal.
Американцы завозят детское питание военно-транспортными самолетами из Европы и применяют законы военного времени для наращивания внутреннего производства продукта, нехватка которого оценивается в 40-50% от потребностей.
Пустые полки в отделе продажи детских смесей в магазине в США - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 10:28
В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей
"Многие производители используют подсолнечное масло в качестве источника жиров, критически значимых для смесей. Украина была экспортером подсолнечного масла номер один... Однако поставки свелись к минимуму", - сказано в публикации.
США и их союзники требуют от России разблокировать черноморское побережье Украины в интересах возобновления экспорта сельскохозяйственной продукции.
Wall Street Journal цитирует отраслевых экспертов, которые говорят, что поиск альтернативных поставщиков или изменение рецептуры потребует значительного времени.
В условиях сокращения поставок цены на подсолнечное масло выросли в апреле до 2276 долларов за тонну в сравнении с 1,5 тысячи в феврале, говорится в публикации со ссылкой на данные Всемирного банка.
Дефицит молочных смесей для искусственного вскармливания детей возник в США после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее заражение болезнетворными бактериями.
Пустые полки в отделе детских смесей в продуктовом магазине в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 11:39
Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за дефицит
 
СШАУкраинаЕвропаВсемирный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала