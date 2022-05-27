https://ria.ru/20220527/smesi-1791193707.html
СМИ: нехватка масла из Украины мешает победить дефицит детских смесей в США
СМИ: нехватка масла из Украины мешает победить дефицит детских смесей в США - РИА Новости, 27.05.2022
СМИ: нехватка масла из Украины мешает победить дефицит детских смесей в США
Попытки США ликвидировать острый дефицит молочных смесей для детей натолкнулись на труднопреодолимое препятствие в виде перебоев с поставками одного из ключевых РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:48
2022-05-27T15:48
2022-05-27T15:49
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Попытки США ликвидировать острый дефицит молочных смесей для детей натолкнулись на труднопреодолимое препятствие в виде перебоев с поставками одного из ключевых ингридиентов – подсолнечного масла из Украины, пишет в пятницу газета Wall Street Journal.Американцы завозят детское питание военно-транспортными самолетами из Европы и применяют законы военного времени для наращивания внутреннего производства продукта, нехватка которого оценивается в 40-50% от потребностей."Многие производители используют подсолнечное масло в качестве источника жиров, критически значимых для смесей. Украина была экспортером подсолнечного масла номер один... Однако поставки свелись к минимуму", - сказано в публикации.США и их союзники требуют от России разблокировать черноморское побережье Украины в интересах возобновления экспорта сельскохозяйственной продукции.Wall Street Journal цитирует отраслевых экспертов, которые говорят, что поиск альтернативных поставщиков или изменение рецептуры потребует значительного времени.В условиях сокращения поставок цены на подсолнечное масло выросли в апреле до 2276 долларов за тонну в сравнении с 1,5 тысячи в феврале, говорится в публикации со ссылкой на данные Всемирного банка.Дефицит молочных смесей для искусственного вскармливания детей возник в США после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее заражение болезнетворными бактериями.
https://ria.ru/20220523/smesi-1790097838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, украина, европа, всемирный банк, в мире
15:48 27.05.2022 (обновлено: 15:49 27.05.2022)
СМИ: нехватка масла из Украины мешает победить дефицит детских смесей в США
WSJ: нехватка подсолнечного масла из Украины мешает победить дефицит молочных смесей в США