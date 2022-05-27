16:34 27.05.2022 (обновлено: 16:48 27.05.2022)
Словацкий премьер заявил о готовности газопровода к тестированию
Словацкий премьер Эдуард Хегер: газопровод из Польши в Словакию готов к тестированию
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Новый газопровод, ведущий из Польши в Словакию, полностью построен и готов к тестированию, сообщил в пятницу в соцсети словацкий премьер Эдуард Хегер.
"Словакия относится к странам, наиболее зависимым от российского газа. Поэтому нашим ключевым приоритетом является поиск альтернативных поставок и трасс энергоносителей. Сегодня я побывал в селении Вирава, где готовятся испытания уже построенного польско-словацкого газопровода. В самое ближайшее время начнется его тестирование", - написал Хегер.
По словам премьера, пуск нового газопровода означает для республики безопасность в поставках газа, доступ к получению СПГ морским путем, присоединение к системе поставок норвежского газа.
"Мощность польско-словацкого газопровода в словацком направлении составит 5,1 миллиарда кубометров, это примерно годовая потребность республики в этом виде топлива. Новый газопровод станет важным стратегическим объектом не только для Словакии, но и для других стран Северной и Южной Европы", - написал Хегер.
По данным телеканала ТА3, общая длина нового газопровода составляет 164 километра, из которых 103 километра приходятся на Словакию, а 61 километр – на Польшу.
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