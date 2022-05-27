https://ria.ru/20220527/slovakiya-1791219505.html

Словацкий премьер заявил о готовности газопровода к тестированию

Словацкий премьер заявил о готовности газопровода к тестированию - РИА Новости, 27.05.2022

Словацкий премьер заявил о готовности газопровода к тестированию

Новый газопровод, ведущий из Польши в Словакию, полностью построен и готов к тестированию, сообщил в пятницу в соцсети словацкий премьер Эдуард Хегер. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:34

2022-05-27T16:34

2022-05-27T16:48

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ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Новый газопровод, ведущий из Польши в Словакию, полностью построен и готов к тестированию, сообщил в пятницу в соцсети словацкий премьер Эдуард Хегер."Словакия относится к странам, наиболее зависимым от российского газа. Поэтому нашим ключевым приоритетом является поиск альтернативных поставок и трасс энергоносителей. Сегодня я побывал в селении Вирава, где готовятся испытания уже построенного польско-словацкого газопровода. В самое ближайшее время начнется его тестирование", - написал Хегер.По словам премьера, пуск нового газопровода означает для республики безопасность в поставках газа, доступ к получению СПГ морским путем, присоединение к системе поставок норвежского газа."Мощность польско-словацкого газопровода в словацком направлении составит 5,1 миллиарда кубометров, это примерно годовая потребность республики в этом виде топлива. Новый газопровод станет важным стратегическим объектом не только для Словакии, но и для других стран Северной и Южной Европы", - написал Хегер.По данным телеканала ТА3, общая длина нового газопровода составляет 164 километра, из которых 103 километра приходятся на Словакию, а 61 километр – на Польшу.В РФ отмечали, что отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220521/gaz-1789878954.html

https://ria.ru/20220527/slovakiya-1791198474.html

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цены на нефть, владимир путин, словакия, россия, польша