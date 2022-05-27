Рейтинг@Mail.ru
Словацкий премьер заявил о готовности газопровода к тестированию - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/slovakiya-1791219505.html
Словацкий премьер заявил о готовности газопровода к тестированию
Словацкий премьер заявил о готовности газопровода к тестированию - РИА Новости, 27.05.2022
Словацкий премьер заявил о готовности газопровода к тестированию
Новый газопровод, ведущий из Польши в Словакию, полностью построен и готов к тестированию, сообщил в пятницу в соцсети словацкий премьер Эдуард Хегер. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:34
2022-05-27T16:48
цены на нефть
владимир путин
словакия
россия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782678023_0:67:2952:1728_1920x0_80_0_0_c2960f1b84fdf2d5b83c6a03384b5739.jpg
ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Новый газопровод, ведущий из Польши в Словакию, полностью построен и готов к тестированию, сообщил в пятницу в соцсети словацкий премьер Эдуард Хегер."Словакия относится к странам, наиболее зависимым от российского газа. Поэтому нашим ключевым приоритетом является поиск альтернативных поставок и трасс энергоносителей. Сегодня я побывал в селении Вирава, где готовятся испытания уже построенного польско-словацкого газопровода. В самое ближайшее время начнется его тестирование", - написал Хегер.По словам премьера, пуск нового газопровода означает для республики безопасность в поставках газа, доступ к получению СПГ морским путем, присоединение к системе поставок норвежского газа."Мощность польско-словацкого газопровода в словацком направлении составит 5,1 миллиарда кубометров, это примерно годовая потребность республики в этом виде топлива. Новый газопровод станет важным стратегическим объектом не только для Словакии, но и для других стран Северной и Южной Европы", - написал Хегер.По данным телеканала ТА3, общая длина нового газопровода составляет 164 километра, из которых 103 километра приходятся на Словакию, а 61 километр – на Польшу.В РФ отмечали, что отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220521/gaz-1789878954.html
https://ria.ru/20220527/slovakiya-1791198474.html
словакия
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782678023_49:132:2604:2048_1920x0_80_0_0_3c77641d1bbadbe488b5cf52ee66ed10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, владимир путин, словакия, россия, польша
16:34 27.05.2022 (обновлено: 16:48 27.05.2022)
 
Словацкий премьер заявил о готовности газопровода к тестированию

Словацкий премьер Эдуард Хегер: газопровод из Польши в Словакию готов к тестированию

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Новый газопровод, ведущий из Польши в Словакию, полностью построен и готов к тестированию, сообщил в пятницу в соцсети словацкий премьер Эдуард Хегер.
"Словакия относится к странам, наиболее зависимым от российского газа. Поэтому нашим ключевым приоритетом является поиск альтернативных поставок и трасс энергоносителей. Сегодня я побывал в селении Вирава, где готовятся испытания уже построенного польско-словацкого газопровода. В самое ближайшее время начнется его тестирование", - написал Хегер.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
По словам премьера, пуск нового газопровода означает для республики безопасность в поставках газа, доступ к получению СПГ морским путем, присоединение к системе поставок норвежского газа.
"Мощность польско-словацкого газопровода в словацком направлении составит 5,1 миллиарда кубометров, это примерно годовая потребность республики в этом виде топлива. Новый газопровод станет важным стратегическим объектом не только для Словакии, но и для других стран Северной и Южной Европы", - написал Хегер.
По данным телеканала ТА3, общая длина нового газопровода составляет 164 километра, из которых 103 километра приходятся на Словакию, а 61 километр – на Польшу.
В РФ отмечали, что отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 15:54
Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года, заявил вице-премьер
 
Цены на нефтьВладимир ПутинСловакияРоссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала