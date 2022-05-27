Рейтинг@Mail.ru
В Германии обокрали бывшего канцлера страны Шредера - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/shreder-1791146485.html
В Германии обокрали бывшего канцлера страны Шредера
В Германии обокрали бывшего канцлера страны Шредера - РИА Новости, 27.05.2022
В Германии обокрали бывшего канцлера страны Шредера
Неизвестные украли из коридора перед бюро бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера китайскую картину-графику и две деревянные гравюры художника Уве Бремера,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:00
2022-05-27T14:00
в мире
россия
украина
европа
европарламент
германия
герхард шредер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789327791_406:442:2775:1774_1920x0_80_0_0_2ca5129b37ffbc86ca801d7451b42433.jpg
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Неизвестные украли из коридора перед бюро бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера китайскую картину-графику и две деревянные гравюры художника Уве Бремера, политик обратился в полицию ещё в понедельник, идет расследование, сообщает журнал Stern.По данным издания, произведения искусства висели в коридоре в общедоступном месте уже 16 лет. Их стоимость не указывается. Из соображений предосторожности другие работы были сняты со стен, теперь они хранятся в самом бюро.По словам издания, это не первый инцидент вокруг бюро, сотрудники не чувствуют себя в безопасности и регулярно запираются. Так, в бюро неоднократно без уведомления заходили репортеры и начинали съемку, была украдена табличка с названием офиса. Помимо этого, пишет газета, кто-то надкусывал хранящуюся на общей кухне еду сотрудников.Ранее комитет бундестага по бюджету принял решение лишить экс-канцлера положенных ему как бывшему главе правительства офисных помещений, другие привилегии, как пенсия и охрана, за ним сохранены. Формально причиной стали увольнения сотрудников бюро Шольца после начала спецоперации РФ на Украине, однако решение принято на фоне масштабной критики Шредера за продолжение работы в российских компаниях на фоне спецоперации. Также в четверг Европарламент принял резолюцию с призывом добавить ряд политиков Европы, в том числе Шредера, в санкционные списки, если они не прекратят работу на крупные российские компании.
https://ria.ru/20220225/krazha-1775087870.html
https://ria.ru/20220322/bazilika-1779438273.html
россия
украина
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789327791_641:461:2520:1870_1920x0_80_0_0_c9089f6cfe32918cef217687f077c9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, европарламент, германия, герхард шредер
14:00 27.05.2022
 
В Германии обокрали бывшего канцлера страны Шредера

Журнал Stern: у бывшего канцлера Германии Шредера украли картину и две гравюры

© AP Photo / Burhan OzbiliciБывший канцлер Германии Герхард Шредер
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Неизвестные украли из коридора перед бюро бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера китайскую картину-графику и две деревянные гравюры художника Уве Бремера, политик обратился в полицию ещё в понедельник, идет расследование, сообщает журнал Stern.
По данным издания, произведения искусства висели в коридоре в общедоступном месте уже 16 лет. Их стоимость не указывается. Из соображений предосторожности другие работы были сняты со стен, теперь они хранятся в самом бюро.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 16:02
Экс-канцлера Германии Меркель обокрали в магазине, сообщили СМИ
По словам издания, это не первый инцидент вокруг бюро, сотрудники не чувствуют себя в безопасности и регулярно запираются. Так, в бюро неоднократно без уведомления заходили репортеры и начинали съемку, была украдена табличка с названием офиса. Помимо этого, пишет газета, кто-то надкусывал хранящуюся на общей кухне еду сотрудников.
Ранее комитет бундестага по бюджету принял решение лишить экс-канцлера положенных ему как бывшему главе правительства офисных помещений, другие привилегии, как пенсия и охрана, за ним сохранены. Формально причиной стали увольнения сотрудников бюро Шольца после начала спецоперации РФ на Украине, однако решение принято на фоне масштабной критики Шредера за продолжение работы в российских компаниях на фоне спецоперации. Также в четверг Европарламент принял резолюцию с призывом добавить ряд политиков Европы, в том числе Шредера, в санкционные списки, если они не прекратят работу на крупные российские компании.
Базилика святителя Николая в Бари - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 13:51Религия
В Италии обокрали Базилику Святого Николая
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаЕвропарламентГерманияГерхард Шредер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала