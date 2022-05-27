В Германии обокрали бывшего канцлера страны Шредера
Журнал Stern: у бывшего канцлера Германии Шредера украли картину и две гравюры
© AP Photo / Burhan OzbiliciБывший канцлер Германии Герхард Шредер
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер . Архивное фото
БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Неизвестные украли из коридора перед бюро бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера китайскую картину-графику и две деревянные гравюры художника Уве Бремера, политик обратился в полицию ещё в понедельник, идет расследование, сообщает журнал Stern.
По данным издания, произведения искусства висели в коридоре в общедоступном месте уже 16 лет. Их стоимость не указывается. Из соображений предосторожности другие работы были сняты со стен, теперь они хранятся в самом бюро.
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По словам издания, это не первый инцидент вокруг бюро, сотрудники не чувствуют себя в безопасности и регулярно запираются. Так, в бюро неоднократно без уведомления заходили репортеры и начинали съемку, была украдена табличка с названием офиса. Помимо этого, пишет газета, кто-то надкусывал хранящуюся на общей кухне еду сотрудников.
Ранее комитет бундестага по бюджету принял решение лишить экс-канцлера положенных ему как бывшему главе правительства офисных помещений, другие привилегии, как пенсия и охрана, за ним сохранены. Формально причиной стали увольнения сотрудников бюро Шольца после начала спецоперации РФ на Украине, однако решение принято на фоне масштабной критики Шредера за продолжение работы в российских компаниях на фоне спецоперации. Также в четверг Европарламент принял резолюцию с призывом добавить ряд политиков Европы, в том числе Шредера, в санкционные списки, если они не прекратят работу на крупные российские компании.
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