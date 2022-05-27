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В Омской области школьник утонул в котловане

В Омской области школьник утонул в котловане - РИА Новости, 27.05.2022

В Омской области школьник утонул в котловане

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 15-летнего школьника, утонувшего в котловане под селом Азово в Омской области, рассказали журналистам в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T07:24

2022-05-27T07:24

2022-05-27T07:24

происшествия

омская область

омск

россия

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ОМСК, 27 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 15-летнего школьника, утонувшего в котловане под селом Азово в Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Парень уехал с другом кататься на велосипеде. Мальчики решили заехать искупаться на котлован недалеко от села Азово в немецком национальном районе Омской области.Следователи проводят осмотр места происшествия, проводятся допросы и другие следственные действия. Выясняются причины произошедшего.

https://ria.ru/20220407/smert-1782256228.html

омская область

омск

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происшествия, омская область, омск, россия