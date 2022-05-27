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В Омской области школьник утонул в котловане - РИА Новости, 27.05.2022
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В Омской области школьник утонул в котловане
В Омской области школьник утонул в котловане - РИА Новости, 27.05.2022
В Омской области школьник утонул в котловане
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 15-летнего школьника, утонувшего в котловане под селом Азово в Омской области, рассказали журналистам в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:24
2022-05-27T07:24
происшествия
омская область
омск
россия
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ОМСК, 27 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 15-летнего школьника, утонувшего в котловане под селом Азово в Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Парень уехал с другом кататься на велосипеде. Мальчики решили заехать искупаться на котлован недалеко от села Азово в немецком национальном районе Омской области.Следователи проводят осмотр места происшествия, проводятся допросы и другие следственные действия. Выясняются причины произошедшего.
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происшествия, омская область, омск, россия
07:24 27.05.2022
 
В Омской области школьник утонул в котловане

Под селом Азово в Омской области школьник утонул в котловане

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОМСК, 27 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 15-летнего школьника, утонувшего в котловане под селом Азово в Омской области, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Парень уехал с другом кататься на велосипеде. Мальчики решили заехать искупаться на котлован недалеко от села Азово в немецком национальном районе Омской области.
"Стало известно, что 26 мая 2022 года 15-летний ученик Привальновской средней школы уехал с товарищем кататься на велосипеде в сторону котлована под селом Азово, заполненного водой. Во время купания ребёнок утонул. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления — причинение смерти по неосторожности", — заявили в пресс-службе ведомства.
Следователи проводят осмотр места происшествия, проводятся допросы и другие следственные действия. Выясняются причины произошедшего.
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