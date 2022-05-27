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Российские саперы разминировали 2162 гектара ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/sapery-1791205137.html
Российские саперы разминировали 2162 гектара ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали 2162 гектара ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022
Российские саперы разминировали 2162 гектара ДНР и ЛНР
Российские саперы на данный момент проверили и разминировали 2162 гектара территории Донецкой и Луганской Народных Республик, обезвредив 7756 взрывоопасных... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:05
2022-05-27T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские саперы на данный момент проверили и разминировали 2162 гектара территории Донецкой и Луганской Народных Республик, обезвредив 7756 взрывоопасных предметов, сообщили в пятницу в Минобороны России.В первую очередь обследуется социальной инфраструктуры: объекты водоснабжения, энергетики (электроподстанции), теплообеспечения, здравоохранения, мосты и путепроводы, а также многоквартирные дома. Приоритетная задача - скорейшее возвращение населения к мирной жизни.Военные инженеры применяют самые современные средства поиска, индивидуальной защиты и подавления радиосигналов для дистанционного подрыва, а также дистанционно управляемые роботы разминирования "Уран-6".
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:05 27.05.2022 (обновлено: 16:08 27.05.2022)
 
Российские саперы разминировали 2162 гектара ДНР и ЛНР

Минобороны: российские саперы разминировали 2162 гектара территории ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские саперы
Российские саперы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские саперы на данный момент проверили и разминировали 2162 гектара территории Донецкой и Луганской Народных Республик, обезвредив 7756 взрывоопасных предметов, сообщили в пятницу в Минобороны России.

"В настоящее время разминировано 2162 гектара территории, проверено 35 зданий, 7,6 км дорог, при этом обнаружено и обезврежено 7756 взрывоопасных предметов", - сообщили в российском военном ведомстве.

В первую очередь обследуется социальной инфраструктуры: объекты водоснабжения, энергетики (электроподстанции), теплообеспечения, здравоохранения, мосты и путепроводы, а также многоквартирные дома. Приоритетная задача - скорейшее возвращение населения к мирной жизни.
Военные инженеры применяют самые современные средства поиска, индивидуальной защиты и подавления радиосигналов для дистанционного подрыва, а также дистанционно управляемые роботы разминирования "Уран-6".
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