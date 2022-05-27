https://ria.ru/20220527/sapery-1791205137.html

Российские саперы разминировали 2162 гектара ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали 2162 гектара ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022

Российские саперы разминировали 2162 гектара ДНР и ЛНР

Российские саперы на данный момент проверили и разминировали 2162 гектара территории Донецкой и Луганской Народных Республик, обезвредив 7756 взрывоопасных... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:05

2022-05-27T16:05

2022-05-27T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587810904_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_e848fd6dfed1b6f20ee15ea02ddea598.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские саперы на данный момент проверили и разминировали 2162 гектара территории Донецкой и Луганской Народных Республик, обезвредив 7756 взрывоопасных предметов, сообщили в пятницу в Минобороны России.В первую очередь обследуется социальной инфраструктуры: объекты водоснабжения, энергетики (электроподстанции), теплообеспечения, здравоохранения, мосты и путепроводы, а также многоквартирные дома. Приоритетная задача - скорейшее возвращение населения к мирной жизни.Военные инженеры применяют самые современные средства поиска, индивидуальной защиты и подавления радиосигналов для дистанционного подрыва, а также дистанционно управляемые роботы разминирования "Уран-6".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, министерство обороны рф (минобороны рф)