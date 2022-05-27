13:51 27.05.2022 (обновлено: 15:46 27.05.2022)
Западные ученые пострадали от разрыва отношений с Россией, пишет Politico
Politico: антироссийские санкции ударили по западным ученым и университетам
Ученые в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Западные ученые и университеты потеряли крупные суммы и столкнулись с другими сложностями из-за антироссийских санкций, пишет Politico.
В частности, ограничения повлияли на программы исследовательских грантов в Германии и Великобритании, где их бюджеты составляли десятки миллионов евро, говорится в материале.
"Я очень разочарован и расстроен. Обеим сторонам это нанесет ущерб; у нас были налаживающиеся связи", — прокомментировал ситуацию академик из Кэмбриджа Деметриус Флудас, до санкций сотрудничавший с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта в Калининграде.
Директор Европейской ассоциации университетов Майкл Гэбель предупредил, что важно не заходить с негативом в отношении России слишком далеко, и призвал защищать права российских ученых в Европе. Он также отметил, что стоит в первую очередь избегать ситуаций вроде запрета на изучение Достоевского в Миланском университете.
Помимо этого, роль России очень важна в изучении глобального потепления, так как на территории страны находится от 40 до 60 процентов мировой вечной мерзлоты. Разрыв отношений с российскими учеными грозит "откинуть весь мировой научный прогресс назад", предупреждают ученые.
В качестве санкций в ответ на начало военной специальной операции на Украине многие европейские страны приостановили сотрудничество с Россией в сферах науки и академического образования. Студенты из России, обучавшиеся за рубежом, столкнулись с отчислениями и ущемлением своих прав.
Дмитрий Медведев 17 мая заявил, что необходимо ускорить развитие прикладной науки и наращивать импортозамещение. Помимо этого, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить учебу в российских вузах.