https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791132657.html

Санкции открыли новые возможности для Карелии, считает глава республики

Санкции открыли новые возможности для Карелии, считает глава республики - РИА Новости, 27.05.2022

Санкции открыли новые возможности для Карелии, считает глава республики

Политика санкций последнего времени открыла новые возможности для предприятий Карелии, они начали выполнять заказы по импортозамещению и внедряют новые... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:26

2022-05-27T13:26

2022-05-27T13:26

экономика

россия

петрозаводск

технологии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

артур парфенчиков

владимир путин

республика карелия

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Политика санкций последнего времени открыла новые возможности для предприятий Карелии, они начали выполнять заказы по импортозамещению и внедряют новые технологии, рассказал глава республики Карелия Артур Парфенчиков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Беспрецедентное санкционное давление открыло новые возможности по развитию собственного производства. Например, у такого крупного предприятия Карелии, как литейный завод "Петрозаводскмаш" в новых условиях значительно увеличился объем заказов", - рассказал Парфенчиков.Он пояснил, что на заводе проведены масштабные работы по импортозамещению, приобретению новых технологий, сейчас он активно выполняет заказы на ту продукцию, которая раньше закупалась за рубежом, например, производит корпуса двигателей, и уже даже отлили первый корпус турбины.В целом, по словам главы республики, за последние годы, благодаря федеральной поддержке и максимальному использованию собственных возможностей, в целом удалось изменить ситуацию в республике в лучшую сторону."По итогам прошлого года к уровню 2017 года доходы выросли почти в два раза, объемы промышленного производства на 12%, инвестиции на 40% и превысили 70 миллиардов рублей. Для развития республики помимо национальных проектов задействован широкий спектр инструментов федеральной поддержки", - пояснил Парфенчиков.Он также упомянул эффективность такой формы поддержки предпринимательства, как технопарк. Два года назад в республике ввели в эксплуатацию первый в России технопарк по камнеобработке в Петрозаводске. "Мы приступили к созданию технопарка "Карельские продукты", планируем создать технопарк по упаковке в рамках политики импортозамещения. Все эти проекты поддержаны Минэкономразвития России", - добавил глава Карелии.

https://ria.ru/20220527/kareliya-1791105493.html

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россия

петрозаводск

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экономика, россия, петрозаводск, технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), артур парфенчиков, владимир путин, республика карелия, санкции