https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791009483.html

США продолжат рассматривать односторонние санкции против КНДР

США продолжат рассматривать односторонние санкции против КНДР - РИА Новости, 27.05.2022

США продолжат рассматривать односторонние санкции против КНДР

США продолжат рассматривать возможность введения дополнительных односторонних санкций против КНДР, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T03:51

2022-05-27T03:51

2022-05-27T03:52

в мире

ким чен ын

пхеньян

вашингтон (штат)

оон

линда томас-гринфилд

кндр (северная корея)

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ООН, 26 мая — РИА Новости. США продолжат рассматривать возможность введения дополнительных односторонних санкций против КНДР, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфлд.По ее словам, Штаты будут продолжать добиваться единства и компромиссов в ООН в ответ на разработку Пхеньяном оружия массового уничтожения и баллистических ракет."А при отсутствии такого единства мы будем и дальше рассматривать односторонние действия, причем согласованные с нашими ближайшими союзниками и партнерами, в том числе санкции", — заключила она.Как указала Томас-Гринфилд, Вашингтон постоянно заявлял, что стремится к серьезной и надежной дипломатии с КНДР, "но Ким Чен Ын отказывался контактировать"."Мы будем и впредь призывать КНДР к дипломатическому взаимодействию с нами. В то же время мы без колебаний предпримем дальнейшие действия в интересах нашей безопасности и в интересах наших ближайших союзников во всем мире", — добавила она.

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791000564.html

пхеньян

вашингтон (штат)

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, пхеньян, вашингтон (штат), оон, линда томас-гринфилд, кндр (северная корея)