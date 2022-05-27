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США продолжат рассматривать односторонние санкции против КНДР - РИА Новости, 27.05.2022
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США продолжат рассматривать односторонние санкции против КНДР
США продолжат рассматривать односторонние санкции против КНДР - РИА Новости, 27.05.2022
США продолжат рассматривать односторонние санкции против КНДР
США продолжат рассматривать возможность введения дополнительных односторонних санкций против КНДР, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T03:51
2022-05-27T03:52
в мире
ким чен ын
пхеньян
вашингтон (штат)
оон
линда томас-гринфилд
кндр (северная корея)
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ООН, 26 мая — РИА Новости. США продолжат рассматривать возможность введения дополнительных односторонних санкций против КНДР, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфлд.По ее словам, Штаты будут продолжать добиваться единства и компромиссов в ООН в ответ на разработку Пхеньяном оружия массового уничтожения и баллистических ракет."А при отсутствии такого единства мы будем и дальше рассматривать односторонние действия, причем согласованные с нашими ближайшими союзниками и партнерами, в том числе санкции", — заключила она.Как указала Томас-Гринфилд, Вашингтон постоянно заявлял, что стремится к серьезной и надежной дипломатии с КНДР, "но Ким Чен Ын отказывался контактировать"."Мы будем и впредь призывать КНДР к дипломатическому взаимодействию с нами. В то же время мы без колебаний предпримем дальнейшие действия в интересах нашей безопасности и в интересах наших ближайших союзников во всем мире", — добавила она.
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в мире, ким чен ын, пхеньян, вашингтон (штат), оон, линда томас-гринфилд, кндр (северная корея)
03:51 27.05.2022 (обновлено: 03:52 27.05.2022)
 
США продолжат рассматривать односторонние санкции против КНДР

Постпред Томас-Гринфилд: США продолжат рассматривать односторонние санкции против КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ООН, 26 мая — РИА Новости. США продолжат рассматривать возможность введения дополнительных односторонних санкций против КНДР, заявила журналистам американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфлд.

"Мы призываем все государства-члены полностью выполнять существующие резолюции и будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами для соблюдения санкций в отношении КНДР", — сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, Штаты будут продолжать добиваться единства и компромиссов в ООН в ответ на разработку Пхеньяном оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
"А при отсутствии такого единства мы будем и дальше рассматривать односторонние действия, причем согласованные с нашими ближайшими союзниками и партнерами, в том числе санкции", — заключила она.
Как указала Томас-Гринфилд, Вашингтон постоянно заявлял, что стремится к серьезной и надежной дипломатии с КНДР, "но Ким Чен Ын отказывался контактировать".
"Мы будем и впредь призывать КНДР к дипломатическому взаимодействию с нами. В то же время мы без колебаний предпримем дальнейшие действия в интересах нашей безопасности и в интересах наших ближайших союзников во всем мире", — добавила она.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
00:18
Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР
 
В миреКим Чен ЫнПхеньянВашингтон (штат)ООНЛинда Томас-ГринфилдКНДР (Северная Корея)
 
 
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