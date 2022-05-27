https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791006017.html

Постпред Китая при ООН оценил возможность новых санкций против КНДР

Постпред Китая при ООН оценил возможность новых санкций против КНДР - РИА Новости, 27.05.2022

Постпред Китая при ООН оценил возможность новых санкций против КНДР

Новые санкции против КНДР не помогут решить проблему Корейского полуострова, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:45

2022-05-27T01:45

2022-05-27T01:46

в мире

корейский полуостров

китай

сша

чжан цзюнь

оон

кндр (северная корея)

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ООН, 27 мая — РИА Новости. Новые санкции против КНДР не помогут решить проблему Корейского полуострова, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.Ранее РФ и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены СБ проголосовали за.По его словам, СБ до сих пор принял 10 санкционных резолюций против КНДР, создав наиболее жесткий и сложный санкционный режим, в то же время задавая верное направление решению проблемы Корейского полуострова посредством диалога."Дополнительные санкции против КНДР не только не помогут решить проблему, но только приведут к более негативным эффектам, эскалации и конфронтации. У дополнительных санкций будут также огромные гуманитарные последствия, в особенности на фоне появляющегося коронавируса в КНДР", - указал он.Проект резолюции США в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагал сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте содержались имя человека, а также названия ряда структур, активы которых предлагалось заморозить.

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791000564.html

корейский полуостров

китай

сша

кндр (северная корея)

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в мире, корейский полуостров, китай, сша, чжан цзюнь, оон, кндр (северная корея)