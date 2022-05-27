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США не обсуждают возможность снять санкции в обмен на украинское зерно - РИА Новости, 27.05.2022
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США не обсуждают возможность снять санкции в обмен на украинское зерно
США не обсуждают возможность снять санкции в обмен на украинское зерно - РИА Новости, 27.05.2022
США не обсуждают возможность снять санкции в обмен на украинское зерно
США не обсуждают возможности снятия ограничительных мер против Москвы в обмен на разблокировку поставок украинского зерна на мировой рынок, заявила... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:24
2022-05-27T00:55
экономика
россия
вашингтон
карин жан-пьер
сша
украина
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. США не обсуждают возможности снятия ограничительных мер против Москвы в обмен на разблокировку поставок украинского зерна на мировой рынок, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Нет, такого нет", — сказала она в ответ на вопрос о том, правда ли, что разговоры о снятии санкций "совсем не идут".Жан-Пьер добавила, что Вашингтон требует от России обеспечить возможность для возобновления экспорта украинской сельхозпродукции через порты Черного моря и заявила, что санкции Запада не мешают поставкам российского зерна за рубеж.
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экономика, россия, вашингтон, карин жан-пьер, сша, украина, в мире, санкции в отношении россии
00:24 27.05.2022 (обновлено: 00:55 27.05.2022)
 
США не обсуждают возможность снять санкции в обмен на украинское зерно

Белый дом: США не обсуждают снятие санкций против Москвы в обмен на вывоз зерна с Украины

© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. США не обсуждают возможности снятия ограничительных мер против Москвы в обмен на разблокировку поставок украинского зерна на мировой рынок, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет, такого нет", — сказала она в ответ на вопрос о том, правда ли, что разговоры о снятии санкций "совсем не идут".
Жан-Пьер добавила, что Вашингтон требует от России обеспечить возможность для возобновления экспорта украинской сельхозпродукции через порты Черного моря и заявила, что санкции Запада не мешают поставкам российского зерна за рубеж.
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 22:02
США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна из Украины
 
ЭкономикаРоссияВашингтонКарин Жан-ПьерСШАУкраинаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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