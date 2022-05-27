https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791001138.html

США не обсуждают возможность снять санкции в обмен на украинское зерно

США не обсуждают возможность снять санкции в обмен на украинское зерно - РИА Новости, 27.05.2022

США не обсуждают возможность снять санкции в обмен на украинское зерно

США не обсуждают возможности снятия ограничительных мер против Москвы в обмен на разблокировку поставок украинского зерна на мировой рынок, заявила... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:24

2022-05-27T00:24

2022-05-27T00:55

экономика

россия

вашингтон

карин жан-пьер

сша

украина

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. США не обсуждают возможности снятия ограничительных мер против Москвы в обмен на разблокировку поставок украинского зерна на мировой рынок, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Нет, такого нет", — сказала она в ответ на вопрос о том, правда ли, что разговоры о снятии санкций "совсем не идут".Жан-Пьер добавила, что Вашингтон требует от России обеспечить возможность для возобновления экспорта украинской сельхозпродукции через порты Черного моря и заявила, что санкции Запада не мешают поставкам российского зерна за рубеж.

https://ria.ru/20220526/ssha-1790984758.html

россия

вашингтон

сша

украина

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экономика, россия, вашингтон, карин жан-пьер, сша, украина, в мире, санкции в отношении россии