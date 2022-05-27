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Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР
Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР - РИА Новости, 27.05.2022
Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР
Россия неоднократно говорила, что введение новых санкций против КНДР — это тупиковый путь, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:18
2022-05-27T00:18
2022-05-27T00:32
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ООН, 27 мая — РИА Новости. Россия неоднократно говорила, что введение новых санкций против КНДР — это тупиковый путь, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее РФ и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены СБ проголосовали за."В принципиальном плане мы неоднократно говорили о том, что введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь. Подчеркивали ошибочность, неэффективность и бесчеловечность санкционного давления на Пхеньян", — сказал Небензя.
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в мире, совет безопасности оон, василий небензя, кндр (северная корея), пхеньян, коронавирус covid-19, оон, россия
00:18 27.05.2022 (обновлено: 00:32 27.05.2022)
Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР
Постпред при ООН Небензя: введение новых санкций против КНДР — это тупиковый путь