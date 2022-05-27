https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791000564.html

Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР

Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР - РИА Новости, 27.05.2022

Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР

Россия неоднократно говорила, что введение новых санкций против КНДР — это тупиковый путь, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:18

2022-05-27T00:18

2022-05-27T00:32

в мире

совет безопасности оон

василий небензя

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пхеньян

коронавирус covid-19

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ООН, 27 мая — РИА Новости. Россия неоднократно говорила, что введение новых санкций против КНДР — это тупиковый путь, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее РФ и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены СБ проголосовали за."В принципиальном плане мы неоднократно говорили о том, что введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь. Подчеркивали ошибочность, неэффективность и бесчеловечность санкционного давления на Пхеньян", — сказал Небензя.

https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790907990.html

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в мире, совет безопасности оон, василий небензя, кндр (северная корея), пхеньян, коронавирус covid-19, оон, россия