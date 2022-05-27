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ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов
ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов - РИА Новости, 27.05.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов
Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 180 самолетов, а также 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:20
2022-05-27T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 180 самолетов, а также 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожен 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, 3218 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:20 27.05.2022 (обновлено: 11:21 27.05.2022)
 
ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов

Минобороны: ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 180 самолетов, а также 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожен 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, 3218 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 мая, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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