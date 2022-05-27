https://ria.ru/20220527/samolety-1791072534.html

ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов

ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов - РИА Новости, 27.05.2022

ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов

Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 180 самолетов, а также 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:20

2022-05-27T11:20

2022-05-27T11:21

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 180 самолетов, а также 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожен 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, 3218 единиц специальной военной автомобильной техники.

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков