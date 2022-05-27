https://ria.ru/20220527/samolety-1791072534.html
ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов
ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов - РИА Новости, 27.05.2022
ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов
Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 180 самолетов, а также 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:20
2022-05-27T11:20
2022-05-27T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 180 самолетов, а также 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожен 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, 3218 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:20 27.05.2022 (обновлено: 11:21 27.05.2022)
ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов
Минобороны: ВС России за время спецоперации уничтожили 180 украинских самолетов