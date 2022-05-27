https://ria.ru/20220527/rusofobiya-1791082516.html
Лавров считает, что беспрецедентная русофобия Запада останется надолго
Лавров считает, что беспрецедентная русофобия Запада останется надолго - РИА Новости, 27.05.2022
Лавров считает, что беспрецедентная русофобия Запада останется надолго
Ситуация беспрецедентной русофобии Запада с нами надолго, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:42
2022-05-27T11:42
2022-05-27T11:50
сергей лавров
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
русофобия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ситуация беспрецедентной русофобии Запада с нами надолго, считает глава МИД РФ Сергей Лавров."Как мы только что отметили, Запад объявил нам, всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто не скрывает, доходит уже до абсурда, до самой культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной. Под запретом классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. Гонениям подвергаются и деятели отечественной культуры и искусства, которые сегодня представляют нашу культуру", - сказал министр на заседании Совета глав российских субъектов при МИД РФ."В общем, можно с уверенностью сказать, что эта ситуация с нами надолго, и мы должны быть готовы к тому, что она выявила истинное отношение Запада к тем красивым лозунгам, которые выдвигались 30 лет назад после окончания холодной войны, об общечеловеческих ценностях... Мы теперь видим, какова цена этим словословиям", - добавил Лавров
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), русофобия
11:42 27.05.2022 (обновлено: 11:50 27.05.2022)
Лавров считает, что беспрецедентная русофобия Запада останется надолго
Глава МИД Лавров считает, что беспрецедентная русофобия Запада останется надолго