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Жители Рубежного подключаются к солнечным батареям, чтобы вернуть свет - РИА Новости, 27.05.2022
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Жители Рубежного подключаются к солнечным батареям, чтобы вернуть свет
Жители Рубежного подключаются к солнечным батареям, чтобы вернуть свет - РИА Новости, 27.05.2022
Жители Рубежного подключаются к солнечным батареям, чтобы вернуть свет
Жители города Рубежное в ЛНР, который в результате боевых действий остался без воды, газа и электроснабжения, подключаются к солнечным батареям, стоящим на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:39
2022-05-27T22:39
жкх
родион мирошник
владимир путин
рубежное
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россия
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Жители города Рубежное в ЛНР, который в результате боевых действий остался без воды, газа и электроснабжения, подключаются к солнечным батареям, стоящим на улице, чтобы вернуть свет в дома, сообщил РИА Новости местный житель Константин Крипанов.Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что гуманитарная ситуация в городе Рубежное сложная: там нет воды, света и частично - газа."Батареи были поставлены в мирное время для холодильников (промышленных – ред.), чтобы экономить. Зеленая энергия – дешевле… Ну тут народ подключился на той стороне дома. Народ хочет свет!" - сказал Крипанов.Он уточнил, что пока город остается без электричества и водоснабжения, однако в некоторых районах возобновилось газоснабжение. Он уточнил, что сейчас местные активисты собирают базу данных оставшихся в городе жителей, а также составляют список разрушенного жилья."Я нашел в горисполкоме диск с избирателями 2008 года, а там почти весь город, и сейчас девочки записывают, и мне не нужно набирать каждое имя, адрес, у меня все уже есть… Уже полтысячи имен мы набили, а так около 10 тысяч сейчас живых. А раньше в городе было 50-60 тысяч человек", - рассказал Крипанов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 55 тысяч человек. С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за город. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что город перешел под контроль республики.
https://ria.ru/20220523/donbass-1790101124.html
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рубежное
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жкх, родион мирошник, владимир путин, рубежное, луганская народная республика, россия
22:39 27.05.2022
 
Жители Рубежного подключаются к солнечным батареям, чтобы вернуть свет

Жители Рубежного подключаются к солнечным батареям, чтобы вернуть свет в дома

© MuladСолнечная батарея
Солнечная батарея
© Mulad
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Жители города Рубежное в ЛНР, который в результате боевых действий остался без воды, газа и электроснабжения, подключаются к солнечным батареям, стоящим на улице, чтобы вернуть свет в дома, сообщил РИА Новости местный житель Константин Крипанов.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что гуманитарная ситуация в городе Рубежное сложная: там нет воды, света и частично - газа.
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"Батареи были поставлены в мирное время для холодильников (промышленных – ред.), чтобы экономить. Зеленая энергия – дешевле… Ну тут народ подключился на той стороне дома. Народ хочет свет!" - сказал Крипанов.
Он уточнил, что пока город остается без электричества и водоснабжения, однако в некоторых районах возобновилось газоснабжение. Он уточнил, что сейчас местные активисты собирают базу данных оставшихся в городе жителей, а также составляют список разрушенного жилья.
"Я нашел в горисполкоме диск с избирателями 2008 года, а там почти весь город, и сейчас девочки записывают, и мне не нужно набирать каждое имя, адрес, у меня все уже есть… Уже полтысячи имен мы набили, а так около 10 тысяч сейчас живых. А раньше в городе было 50-60 тысяч человек", - рассказал Крипанов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 55 тысяч человек. С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за город. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что город перешел под контроль республики.
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