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Украина запросила у США системы залпового огня - РИА Новости, 27.05.2022
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Украина запросила у США системы залпового огня
Украина запросила у США системы залпового огня - РИА Новости, 27.05.2022
Украина запросила у США системы залпового огня
Украина запросила у США реактивные системы залпового огня, однако решение относительно возможности их поставок Вашингтон еще не принял, заявил в пятницу... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:15
2022-05-27T19:28
в мире
джон кирби
сша
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Украина запросила у США реактивные системы залпового огня, однако решение относительно возможности их поставок Вашингтон еще не принял, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби.На вопрос о возможности поставок этих систем в ближайшем будущем он ответил, что США пока не завершили формирование пакета новой военной помощи Украине.Накануне вечером телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США на следующей неделе могут объявить о выделении новой военной помощи Украине. В этот пакет помощи среди прочего могут быть включены ракетные системы залпового огня, которые западные страны Киеву пока не предоставляют.
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в мире, джон кирби, сша, украина, министерство обороны сша
19:15 27.05.2022 (обновлено: 19:28 27.05.2022)
 
Украина запросила у США системы залпового огня

Пентагон заявил, что еще не принял решения по поставкам Украине систем залпового огня

© AFP 2022 / Ted AljibeАмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Ted Aljibe
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Украина запросила у США реактивные системы залпового огня, однако решение относительно возможности их поставок Вашингтон еще не принял, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Нам известно, что Украина публично и в частном порядке запрашивает то, что называется реактивными системами залпового огня. Я не стану предварять решения, которые еще не были приняты", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.

На вопрос о возможности поставок этих систем в ближайшем будущем он ответил, что США пока не завершили формирование пакета новой военной помощи Украине.
Накануне вечером телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США на следующей неделе могут объявить о выделении новой военной помощи Украине. В этот пакет помощи среди прочего могут быть включены ракетные системы залпового огня, которые западные страны Киеву пока не предоставляют.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 19:17
Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине
 
В миреДжон КирбиСШАУкраинаМинистерство обороны США
 
 
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