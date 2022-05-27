https://ria.ru/20220527/rszo-1791294292.html

Украина запросила у США системы залпового огня

Украина запросила у США системы залпового огня - РИА Новости, 27.05.2022

Украина запросила у США системы залпового огня

Украина запросила у США реактивные системы залпового огня, однако решение относительно возможности их поставок Вашингтон еще не принял, заявил в пятницу... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:15

2022-05-27T19:15

2022-05-27T19:28

в мире

джон кирби

сша

украина

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Украина запросила у США реактивные системы залпового огня, однако решение относительно возможности их поставок Вашингтон еще не принял, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби.На вопрос о возможности поставок этих систем в ближайшем будущем он ответил, что США пока не завершили формирование пакета новой военной помощи Украине.Накануне вечером телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США на следующей неделе могут объявить о выделении новой военной помощи Украине. В этот пакет помощи среди прочего могут быть включены ракетные системы залпового огня, которые западные страны Киеву пока не предоставляют.

https://ria.ru/20220527/pomosch-1791295067.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, джон кирби, сша, украина, министерство обороны сша