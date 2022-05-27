https://ria.ru/20220527/rszo-1791294292.html
Украина запросила у США системы залпового огня
Украина запросила у США системы залпового огня - РИА Новости, 27.05.2022
Украина запросила у США системы залпового огня
Украина запросила у США реактивные системы залпового огня, однако решение относительно возможности их поставок Вашингтон еще не принял, заявил в пятницу... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:15
2022-05-27T19:15
2022-05-27T19:28
в мире
джон кирби
сша
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Украина запросила у США реактивные системы залпового огня, однако решение относительно возможности их поставок Вашингтон еще не принял, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби.На вопрос о возможности поставок этих систем в ближайшем будущем он ответил, что США пока не завершили формирование пакета новой военной помощи Украине.Накануне вечером телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США на следующей неделе могут объявить о выделении новой военной помощи Украине. В этот пакет помощи среди прочего могут быть включены ракетные системы залпового огня, которые западные страны Киеву пока не предоставляют.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон кирби, сша, украина, министерство обороны сша
19:15 27.05.2022 (обновлено: 19:28 27.05.2022)
Украина запросила у США системы залпового огня
Пентагон заявил, что еще не принял решения по поставкам Украине систем залпового огня