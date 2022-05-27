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РПЦ назначила нового главу отдела по взаимодействию с Вооруженными силами

РПЦ назначила нового главу отдела по взаимодействию с Вооруженными силами - РИА Новости, 27.05.2022

РПЦ назначила нового главу отдела по взаимодействию с Вооруженными силами

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил нового руководителя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:36

2022-05-27T20:36

2022-05-27T20:36

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МОСКВА, 27мая - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил нового руководителя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, им стал священник Олег Овчаров."Председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами назначить первого заместителя председателя иерея Олега Овчарова", - говорится в журналах прошедшего в пятницу заседания Синода, опубликованных на сайте Московской патриархии.Возглавлявшему отдел ранее викарию патриарха Московского и всея Руси епископу Бронницкому Савватию (Загребельному) Синод предписал занять пост преосвященного Бишкекского и Кыргызстанского "с освобождением его от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и выражением ему благодарности за понесенные труды". Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил (Кузнецов) был освобожден Синодом от управления Бишкекской епархией и назначен викарием Вятской епархии с титулом "Оричевский".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил состоявшееся в Москве заседание. В связи с международной обстановкой, сообщает сайт РПЦ, на заседание не прибыли митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) и митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

https://ria.ru/20220527/vossoedinenie-1791281074.html

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справки, москва, украина, русская православная церковь, московская патриархия, россия