РПЦ назначила нового главу отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
РПЦ назначила Олега Овчарова новой главой отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27мая - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил нового руководителя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, им стал священник Олег Овчаров.
"Председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами назначить первого заместителя председателя иерея Олега Овчарова", - говорится в журналах прошедшего в пятницу заседания Синода, опубликованных на сайте Московской патриархии.
Возглавлявшему отдел ранее викарию патриарха Московского и всея Руси епископу Бронницкому Савватию (Загребельному) Синод предписал занять пост преосвященного Бишкекского и Кыргызстанского "с освобождением его от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и выражением ему благодарности за понесенные труды".
Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил (Кузнецов) был освобожден Синодом от управления Бишкекской епархией и назначен викарием Вятской епархии с титулом "Оричевский".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил состоявшееся в Москве заседание. В связи с международной обстановкой, сообщает сайт РПЦ, на заседание не прибыли митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) и митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).